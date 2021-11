Palma acull la Primera Diada de la Infància per celebrar el dia dels drets dels infants

El Consell de la Infància ha organitzat aquest dissabte la I Diada de la Infància per celebrar el dia mundial dels drets dels infants. De les 10 a 13 h al Parc de Ses Estacions s'han fet tot un conjunt d'actes festius, amb tallers, música i animacions. La Batucada Femso ha donat el sus a la Diada, a la qual hi ha assistit el batle de Palma, José Hila, la coordinadora general de Benestar, Catalina Trobat, i la directora general d'infància i comunitària, Marga Gayà.

Tot seguit s'ha procedit a la lectura del Manifest 'Palma Ciutat Sostenible'. Els consellers i conselleres han explicat la Palma que volen i demanen que entre tots en tenguem cura i que l'Ajuntament col·labori per tal de fer-ho possible. Entre les propostes que fan, hi ha emprar més el transport públic, fer les voravies més amples, no tirar fems o invertir en plaques solars, entre d'altres. Els infants han fet un agraïment a totes les entitats i centres educatius que han format part del Consell d'Infants i també s'ha convidat els joves que han estat consellers i consellers i que per motius d'edat ja no en formen part.

En acabar la lectura del manifest hi ha hagut animació amb Mel i Sucre i Dimonis trabucats. Al llarg del matí també s'han fet tot un conjunt de tallers com ara 'Respectes els colors', amb la col·laboració d'Emaya, el 'Llibre gegant de la Ciutat'; a més de tallers de podcast, murals i impro, entre altres sorpreses. Els més petits de la casa han pogut fer una volteta amb un trenet i visitar na Torí, el projecte educatiu de l'EMT.

Per concloure aquesta jornada commemorativa, aquest horabaixa s'il·luminarà la façana de Cort de blau, com també ho faran d'altres edificis de les ciutats amigues de la infància.