Els hereus de Jaume Mir donen un termini de deu dies a l'Ajuntament perquè els retorni l'estàtua de Joanot Colom

Els hereus de Jaume Mir han enviat una carta a l'Ajuntament de Palma el la qual s'hi fan una sèrie de consideracions i es fixa un termini de deu dies perquè l'Ajuntament els retorni l'estàtua de Joanot Colom situada a Son Gotleu.

Els fills de l'escultor, Jaume Mir, expliquen que l'Ajuntament ha reconegut que l'estàtua continua sent dels hereus, en no haver-la pagat.

També recorden que el regidor, Llorenç Carrió, va vincular la «compra» de l'estàtua a un informe favorable del Cronista de l'Ajuntament, Bartomeu Bestard, fet que, consideren «improcedent», ja que consideren que la «compra» ja estava feta des de fa molts anys i que el que cal és parlar sobre «el pagament»

La carta acaba dient: «Considerant que l'Ajuntament va acceptar com a determinant l'informe del sr. Bestard d'abril de 2017 on es manifesta de manera motivada que no és aconsellable que l'estàtua passi a formar part del patrimoni artístic de l'Ajuntament, els hereus de Jaume Mir (i legítims propietaris de l'escultura) tenim també molt en compte aquestes motivacions i, consegüentment, renunciam a obligar-lo al pagament de l'obra que va encarregar. En canvi, volem recuperar l'estàtua que l'ajuntament no vol, sense renunciar a reclamar la compensació pels perjudicis que ens han causat».

I afegeixen: «Per això, requerim a l'Ajuntament perquè en el termini de DEU DIES, procedeixi a la devolució de l'esmentada escultura i quedam a la seva disposició per acordar els termes del lliurament».