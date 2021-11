Palma, a punt de perdre l'estàtua dedicada a Joanot Colom l'any que celebra els 500 anys de la Germania mallorquina

El passat 11 de novembre, Bartomeu Mestre i Sureda, 'Balutxo', publicava un ampli article al seu bloc de VilaWeb, titulat 'Una (altra) indecència institucional. Volem l'escultura de Joanot Colom' en el qual feia memòria i recuperava una greu situació provocada per una mescla d'inoperància política i malicia 'tècnica' de l'Ajuntament de Palma.

I és que a Palma està a punt de produir-se una situació paradoxal i grotesca: en plena celebració dels 500 anys de la Germania mallorquina, la ciutat és a punt de perdre l'estàtua dedicada a Joanot Colom feta per l'escultor Jaume Mir i ubicada des de fa més de vint anys a la plaça Orson Welles de la barriada de Son Gotleu.

Balutxo, en el seu article, fa un repàs detallat a la història de l'estàtua. Des de l'encàrrec que li va fer l'aleshores batle de Palma, Joan Fageda a Mir l'any 1998, fins al «menysteniment institucional, la negligència i la desídia activa de l’Ajuntament de Palma (de tots els consistoris des de 1999 ençà) a atendre les condicions de l’encàrrec» a la qual cosa cal afegir-hi «la intervenció del cronista de la Ciutat, Bartomeu Bestard, amb un dictamen que delata ser incapaç de destacar el valor històric i simbòlic de l’escultura», passant per tot tipus de peripècies que han passat els hereus de Jaume Mir, per treure l'entrellat de quina és la intenció de l'Ajuntament de Palma respecte de l'estàtua que duu el nom de l’instador del bé comú.

Bartomeu Mestre explica al seu article que «el cronista de la Ciutat, Bartomeu Bestard, amb un dictamen que delata ser incapaç de destacar el valor històric i simbòlic de l’escultura, al·lega que Palma ja disposa d’obra de Jaume Mir i acaba per concloure que desaconsella la compra del Joanot Colom. Ai las! Aquí fa allò que es coneix popularment com fer embustes. Efectivament, 'la compra' es va fer l’any 1998 quan s’encarregà l’obra a Jaume Mir. Qui la va 'comprar' va ser el batle de Palma. Allò que no s’ha fet d’aleshores ençà és dignificar l’escultura com cal… i pagar-la!».

Balutxo també destaca que «poques escultures hi ha a Palma amb la força, la simbologia i la qualitat del Joanot Colom de Jaume Mir, però sembla que un cronista municipal té més poder que els representants escollits per la ciutadania per menystenir la figura, no ho oblidem, d’un fill il·lustre de la ciutat (Joanot Colom), i d’un escultor (Jaume Mir) amb reconeixement internacional. No debades, aquesta imatge ha estat utilitzada molt sovint pels mitjans de comunicació».

Balutxo remarca també que «D’aquesta manera, l’any que es commemora el mig mil·lenni de la Germania de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, amb José Hila com a batle i Antoni Noguera com a Conseller de Cultura, rebutgen de facto l’escultura i la família Mir es veu convidada a recuperar-la ja que, mentre no es correspongui i dignifiqui com estava pactat (cal recordar que els contractes verbals són contractes legítims?), pertany al seu patrimoni. La maniobra de l’Ajuntament de Palma és d’un cinisme i d’una perversió fora mida. Encarregà l’obra l’any 1998 i ara se’n desentén. Vol forçar que sigui la família que retiri l’escultura per eludir l’assumpció de responsabilitats. Com és lògic, la família ja ha fet el requeriment preceptiu per fixar dia i hora de la retirada de l’obra de Jaume Mir. Aquesta és la situació si ningú no posa remei a l’endemesa amb segell d’emergència. Diuen que mai moren batles? Doncs l’encàrrec de Joan Fageda, reconegut posteriorment per batlies posteriors, obliga a José Hila i a tot el consistori».

Balutxo conclou el seu escrit amb una crida a «aixecar la veu en protesta contra aquesta indecència institucional».