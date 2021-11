Sol·liciten la protecció del solar de la Casa del Poble com a Espai de Memòria i reconeixements democràtics

Els Amics de la Casa del Poble, col·lectiu que va néixer amb la voluntat de retornar a la titularitat pública el solar on hi havia la Casa del Poble de Palma, han registrat una sol·licitud de protecció d'aquest solar com a Espai de Memòria i reconeixements democràtics.

A finals del mes d'agost varen llançar un comunicat amb el qual varen aconseguir centenars d'adhesions en 48 hores. Ara, continuen el camí instant les administracions públiques a protegir aquest espai «perquè forma part de la nostra història i memòria col·lectiva».

«La Casa del Poble ens mostra la capacitat autoorganitzativa dels treballadors, la seva memòria reivindica la justícia social i la millora de les condicions de vida, des d’una perspectiva de fraternitat internacionalista. També ha estat epicentre de la repressió a Mallorca, quarter general dels falangistes, on es vulneraren els drets més elementals i on persones demòcrates patiren turment i violència», han explicat.

A més, han remarcat que la Casa del Poble «no només fou un dels primers objectius dels sublevats en el cop d’Estat de 1936, també fou un dels darrers objectius el règim franquista. L’any 1975 es respiren aires de canvi, mentre Portugal deixa endarrere la dictadura, a l’Estat espanyol el dictador Franco viu al llit els seus darrers dies. Abans de l’anomenada transició, el franquisme, mitjançant l’autoritat municipal escomet l’enderrocament de l’edifici i deixa un solar buit on hi va haver la segona Casa del Poble més important de l’Estat espanyol».

Els veïnats del barri han pogut saber que un fons d’inversió ha adquirit el solar i projecta construir-hi 36 habitatges de luxe, en règim de lloguer, bonificats per l’Estat. «Quan Joan March va fer l’acte de donació del solar a les societats obreres posà com a condició que aquest havia de ser destinat a la classe treballadora, trobam de justícia que es mantengui aquesta voluntat i que el solar sigui un espai protegit de l’especulació immobiliària», han conclòs.