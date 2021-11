L'Ajuntament de Palma regala, a partir d'aquest dimarts, 25.000 vals de 20 euros per fer compres als comerços de Palma

La campanya de dinamització comercial de vals de PalmaActiva comença aquest dimarts i té una dotació pressupostària de 500.000 euros.

Segons ha explicat l'Ajuntament de Palma en una nota de premsa, els 25.000 vals tendran un valor de 20 euros i per a poder-los emprar, s'ha de fer una compra mínima de 35 euros.

El ciutadà, resident o visitant, major d'edat, es podrà descarregar fins a un màxim de sis vals d'un valor de 20 euros per a canviar en els comerços adherits. Cada val serveix per a una compra mínima de 35 euros.

Es poden emprar tant de vals com es vulgui per a una mateixa compra sempre respectant la regla d'un val per compra mínima de 35 euros. D'aquesta manera, dos vals per compra mínima de 70 euros, tres vals per 105 euros, etc.) Els vals, una vegada adquirits a la web, tenen una validesa màxima de cinc dies.

En el moment de la compra, s'han de presentar els vals en l'establiment comercial perquè el comerç els pugui validar en el moment de pagar la compra.

Prèviament, l'establiment comercial s'haurà adherit a la campanya mitjançant una plataforma específica.

La campanya estarà vigent fins que s'esgotin els vals i com a màxim fins al dia 30 de novembre.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, ha animat a tota la ciutadania a sumar-se a la campanya per a fer costat al teixit comercial, de Palma.

«És una iniciativa beneficiosa tant per a les persones que obtindran un estalvi significatiu com per als comerços que veuran com es reactiva el consum», ha assenyalat.