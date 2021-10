Arrenca el programa d'actes de l'Octubre Trans a Palma

Dijous arrenquen els actes de l'Octubre Trans programats enguany per l'Ajuntament de Palma. Es tracta d'unes activitats promogudes des de l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI per a posar en relleu la lluita de les persones trans per aconseguir el dret a la identitat o l'expressió de gènere.

Tot plegat s'articula entorn del Dia Internacional de la Despatologització Trans, que se celebra el pròxim dissabte 23, i és una data que reivindica que les identitats trans no són una patologia sinó una possibilitat més de viure el gènere en aquest món. Un any més el consistori se suma a aquesta reivindicació i penjarà de la seva balconada la bandera trans el pròxim divendres.

Així mateix han programat una sèrie d'activitats que comencen dijous amb el cinefòrum 'Paris is burning' a càrrec de Lucía Pastor. Serà de 17.30 a 20.30 hores al centre social Flassaders. Divendres, Mar Cambrollé farà la conferència 'Realidades Trans', també al centre social Flassaders, a partir de les 18 hores. I el 29 d'octubre es projectarà el documental 'Resistència Trans' de Barret Coop V. a les 18 hores al centre Flassaders.

A causa de les restriccions sanitàries de la Covid-19, totes les activitats són amb aforament limitat, per tant cal reservar plaça a justiciasocial@palma.cat o a la web flassaders.org.