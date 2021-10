Cort anima els establiments de Palma a sumar-se a la campanya de vals en suport al comerç local

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Romero, ha animat als establiments de la ciutat a sumar-se a la campanya de vals del Consistori per donar suport i fomentar el comerç local.

Segons ha explicat Cort aquest dilluns, la iniciativa inclou un total de 25.000 vals i un pressupost de 500.000 euros.

El regidor ha assegurat que es tracta d'una campanya «molt positiva» per tot el sector comercial de Palma, responent així a una petició de les patronals que «serà molt bona tant pels establiments com per la ciutadania».

Els vals tindran un valor de 20 euros cadascun i podran ser utilitzats a partir d'una compra mínima de 35 euros. Cada persona major d'edat podrà descarregar-se fins a sis vals, que tendran una caducitat de cinc dies.

«Aquesta fórmula és molt atractiva, tant per la facilitat de compra i ús com per l'estalvi que obtindran les persones que l'adquireixin», ha afegit Romero.

La campanya arrancarà l'1 de novembre i es mantendrà fins que s'esgotin els vals o, com a màxim, fins al 30 de novembre. D'aquesta manera, s'inclou el Black Friday en el termini, tal com varen demanar les patronals.

Podran comprar els vals les persones residents i no residents de Palma, sempre que siguin majors d'edat. Tot, amb l'objectiu de «facilitar l'oportunitat de conèixer la ciutat des d'una perspectiva comercial», ha assenyalat el regidor.

El termini d'adhesió dels comerços va començar la setmana passada, un tràmit que es pot realitzar des de la seu electrònica de PalmaActiva.

Amb tot, Romero ha demanat a les patronals que s'impliquin en la campanya, a fi que se sumin el nombre més gran d'establiments i s'incentivin les vendes. «D'aquesta manera, es consolidarà la reactivació de l'activitat econòmica del municipi», ha conclòs.