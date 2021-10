Denuncien la «inacció» de la Policia Local de Palma davant les infraccions dels conductors de les galeres

L'associació Progrés en Verd ha censurat aquest divendres la «inacció» de la Policia Local de Palma davant les infraccions que realitzen els conductors de les galeres a la ciutat.

Guillermo Amengual, president de l'associació, va ser testimoni aquest mateix dijous de «com un cavall estava fermat a la garita del Palau de l'Almudaina, a més d'estar estacionat en un lloc no permès i sense conductor a la cavalleria».

Així mateix, en un altre carrer de Palma, altres tres galeres romanien estacionades sense conductor en les cavalleries. Tot això, «davant de la Policia Local, que va ser informada però va decidir no actuar», han afegit.

Amb tot, han enumerat altres infraccions més constants que cometen aquests conductors, com són les de portar més passatgers dels permesos, deixar als cavalls sols, fermar-los a les garites o prestar el servei amb cavalls no aptes per a això.

«És clar que per molt que es denunciïn les infraccions que cometen els conductors de les galeres el tracte de favor que tenen per part de l'Ajuntament de Palma fa que no passi absolutament res», han criticat.

A més, han assegurat que, en moltes ocasions, han avisat la Policia Local per a advertir d'una infracció, però «aquests remeten a posar una denúncia en lloc d'enviar una patrulla per a la seva comprovació, fins i tot estant ells mateixos davant».

Amb tot, Progrés en Verd ha recordat «la perillositat» que suposa deixar les cavalleries sense conductor.