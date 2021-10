Neix 'En Pla Tabú', una eina per a promoure l’educació i prevenció afectiva-sexual dels joves de Palma

La regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, Sonia Vivas, i el director general de l'àrea, Alberto Rosauro, han presentat aquest divendres l’activitat 'En Pla Tabú', uns tallers a demanda que neixen per resoldre l’educació i prevenció afectiva-sexual dels joves de la ciutat. L’activitat ve acompanyada d’una revista de suport que es distribuirà entre els centres que ho demanin. Els destinataris són alumnes de tercer i quart de l'ESO, primer i segon de Batxillerat, així com alumnes de grau mitjà i superior de Formació professional de Palma.

Editada des de l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, amb aquesta publicació es vol ajudar a resoldre dubtes de sexualitat, així com promoure hàbits i conductes sexuals saludables i responsables, i donar a conèixer, alhora, els serveis que ofereix l'Ajuntament.

L’objectiu, a més, és abordar altres qüestions comés la prevenció dels abusos sexuals, l’assatjament escolar, les realitats LGTBI, el consum de pornografía o la detecció i prevenció de violències masclistes.

Per a la regidora Sonia Vivas aquesta nova publicació suposa «una eina per als joves de la ciutat, que s'expressa en un llenguatge col·loquial, defugint dels termes científics». Vivas ha afegit que «fa falta treballar en aquest sentit perquè hi ha una mancança informativa al respecte i el que fa és que els joves cerquin informació a internet, un fet molt preocupant, ja que els duu a la pornografia».

«El fet que formin el seu ideari de què és la sexualitat mitjançant la pornografia dona després com a resultat pràctiques violentes, agressives i que estan molt enfora de la realitat i de com s'han de relacionar les persones de manera saludable».

Aquests tallers són gratuïts i es faran a aquells centres educatius que ho demanin per donar informació sobre sexualitat. Els impartiran tècnics del programa SexConsulta de PalmaJove. No es tracta d'un taller convencional, sinó d'una iniciativa que s'adapta a les demandes i necessitats que plategi el grup. Per això mateix, abans de dur a terme l'activitat, la persona responsable del grup sol·licitant farà un treball previ de recollida de preguntes i dubtes entre el seu alumnat o persones participants, per tal d’adaptar el contingut a alló que necessitin.

Els destinataris són joves d'entre 14 i 35 anys de la ciutat. La publicació, que també es distribuirà entre els diferents espais joves de l’Ajuntament, hi ha comptat amb la col·laboració de Ben amics i de la Fundació RANA.

Aquesta activitat compta amb el suport del programa SexConsulta de l’Ajuntament de Palma, un programa de salut afectiva i sexual que es du a terme mitjançant Palma Jove.

A la presentació també hi han assistit la tècnica responsable de la Sexconsulta, Ana Mari Madrid, i la directora del centre d'informació de Palma Jove, Antonia Abraham.