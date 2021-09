L'EMT recupera les línies del NitBus, que connecten diverses zones de Palma durant les nits del cap de setmana

L'EMT de Palma reprendrà a partir de divendres que ve, 8 d'octubre, el servei nocturn de les quatre línies del NitBus per a donar suport a la reobertura de l'oci nocturn.

La xarxa de NitBus està formada per quatre línies que realitzen sis trajectes diferents i totes passen per la plaça d'Espanya per a poder connectar així amb altres línies.

La xarxa ofereix servei divendres, dissabtes i vigílies de festiu des de les 23.30 hores i fins a les 06.30 hores -una d'elles, l'N1, fins a les 06.50 hores- i té una freqüència per aturada cada 50 minuts.

L'Ajuntament de Palma ha recordat els recorreguts de les línies. Així, l'N1 enllaça la Porta del Camp amb el Passeig Marítim; l'N2, Can Blau fins a Can Valero passant per La Soledat, Nou Llevant, Escorxador o Camp Redó; l'N3 uneix la zona del poliesportiu Germans Escalas amb la Indioteria, passant per Rafal, Son Gotleu, Pere Garau, plaça de Toros o Son Castelló; i l'N4, des de Son Bonet fins a Santa Catalina.