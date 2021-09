Recuperem Palma inicia una recollida de signatures i actes reivindicatius per a aturar el Pla de Mobilitat de la ciutat

La plataforma Recuperem Palma, formada per la Federació de Veïnats de la ciutat de Palma que aglutina 37 associacions de veïns, les principals patronals de el comerç i la restauració com Pimeco, Afedeco, la Confederació Balear del Comerç i Restauració CAEB, Mercat de Pere Garau i Restaurants, Bars i cafeteries de Mallorca, sol·liciten una reunió urgent amb el batle, José Hila, per a consensuar el nou Pla de Mobilitat de Palma.

«No és moment d'inventar. És moment de fer pinya, de remar i donar solucions. Ens sentim abandonats i menyspreats pels nostres governants que estan seguint un full de ruta que no té en compte ni la Covid, ni la crisi econòmica, ni l'atur ni la pobresa. I, tampoc tenen en compte els ciutadans que és per i per a qui governen», afirmen des de la Plataforma.

Han passat dues setmanes des d'aquest grup va anunciar la creació de la pataforma Recuperem Palma i durant aquests dies han patit «pressions polítiques» per a abandonar la lluita. «Pressions en forma de promeses i concessions individuals per a cadascuna de les entitats que en formen part. Arribat aquest punt hem d'anunciar que no cedirem. No sucumbirem a temptacions i cessions particulars deixant de banda els nostres objectius comuns. Seguim sent els que érem abans de les pressions i seguirem junts fins al final», han insistit.

Com a grup que representa milers de ciutadans de Palma sol·liciten seure a dialogar amb el batle per a consensuar el projecte Palma Camina. Per a la Plataforma, «Palma Camina cap a la ruïna» per aquests motius:

- Palma Camina cap a la ruïna amb uns canvis de mobilitat dictatorials que no han estat consensuats amb veïns, comerciants i restauradors.

- Palma Camina cap a la ruïna amb una ciutat cada dia més bruta.

- Palma Camina cap a la ruïna si no se cerca el consens amb els seus veïns, comerciants i restauradors per a implantar canvis que afecten a tots.

- Palma Camina cap a la ruïna traslladant les compres als centres comercials de fora de la ciutat.

- Palma Camina cap a la ruïna si no embellim i restaurem les nostres infraestructures.

- Palma Camina cap a la ruïna si li donam l'esquena al turisme.

- Palma Camina cap a la ruïna amb un transport públic caríssim (2 euros / bitllet), amb poques freqüències i anul·lant parades vitals.

- Palma Camina cap a la ruïna si es tanquen carrers i zones comercials abans de tenir un projecte clar i es fan peatonalitzacions sense sentit.

Recuperem Palma aposta per una «ciutat sostenible però accessible on veïns, comerciants i restauradors visquin, convisquin i es puguin seguir guanyant la vida, i més en aquesta època tan complicada», han remarcat.

Per tant, la Plataforma inicia una recollida de signatures a través de Change.org per a aturar el projecte Palma Camina i anuncia mobilitzacions en contra del projecte.