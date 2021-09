L'amfiteatre del parc de la Riera es transforma en un camp de margalides de la mà de l'artista Joan Aguiló

El batle de Palma, José Hila, i la tinenta de batle d'Infraestructures i Accessibilitat, Angélica Pastor, juntament amb l'artista Joan Aguiló, han visitat el mural que des de la setmana passada està cobrant forma a l'amfiteatre del parc de la Riera i que quedarà enllestit durant les pròximes setmanes.

Hila ha destacat que aquesta actuació d'art urbà permet «que un espai gris com és l'amfiteatre, que no aportava res, es converteixi en un espai a color i alegre», ha dit, i ha recordat que millorar la ciutat requereix actuacions petites i actuacions més importants. «Estam renovant els espais del parc, eliminant pintures vandàliques i fent realitat el Pla 'Renove' de parcs que està dotat amb més de cinc milions d'euros», ha dit.

Pastor ha destacat que la inversió i la posada a punt és una aposta d'aquesta legislatura: «Aquest espai és un punt de trobada per a la gent que fa esport; crec que ha estat un encert i crec que serà un punt de trobada on vindrà gent a veure el parc; estam fent feina per a anar donant a conèixer aquestes reformes. En aquest cas, la reforma inclou un canvi de jocs biosaludables, fer murs verds amb plantes enfiladisses juntament amb els veïns, amb plantacions, i anar reformant tot el paviment que està deteriorat, a més de l'aposta per contenir actes vandàlics amb art urbà efímer amb murs situats al parc. Són actuacions innovadores», ha dit.

Aguiló, per la seva banda, ha explicat que va idear un «camp de margalides» per a recuperar un espai que estava ple de ciment. Amb aquesta actuació, l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat vol contribuir a evitar les pintades vandàliques i conductes incíviques i millorar aquests espais.

El nou mural de grans dimensions forma part d'una bateria d'intervencions que s'estan executant al parc de la Riera a través del Pla "Renove" de parcs.

Cal recordar que el Pla "Renove" de parcs ha planificat inversions per un import de 5,2 milions d'euros amb les quals es durà a terme una millora integral de 17 parcs de Palma i millores a 57 parcs de la ciutat que ja s'estan executant.