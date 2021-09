El port de Palma rep aquest dilluns la xifra més alta de creuers dels darrers dos anys: Mein Schiff 4, Harmony of The Seas, Norwegian Epic i The World. «Amb capacitat per a gairebé 15.000 persones en total, aquests bucs contaminen més que 80.000 cotxes», ha denunciat la Plataforma contra els Megacreuers.

La Plataforma lamenta que «les institucions encarregades de vetllar per la salut i benestar de la ciutadania i el medi ambient, tot i reiterar públicament que cal canviar el model turístic, no hagin tengut voluntat d'impedir escenaris com el que vivim al port de Palma avui».

Per tant, reiteren que:

El turisme de megacreuers és insostenible en termes sanitaris : transporten milers de persones a un espai tancat, desembarcant de port en port, el que no té cap sentit en un context de pandèmia. Encara estam esperant que s'estableixi la comissió de coordinació per la implementació de les mesures i protocols sanitaris, com va anunciar l'Autoritat Portuària al mes de maig. D'una altra banda la composició del seu combustible, amb òxid de sofre, òxid de nitrogen i nanopartícules, ha demostrat ser cancerígena.

El turisme de megacreuers és insostenible socialment. Que 15.000 persones puguin arribar a una ciutat petita com Palma, concentrats a unes poques hores i a uns pocs carrers, col·lapsa la vida de la ciutat i la fa intransitable per als i les residents. Ni tan sols té sentit en termes econòmics, ja que aquesta modalitat de turisme es caracteritza pel seu règim de "tot inclòs", per la qual cosa els turismes no consumeixen.

Per tots aquests motius han remarcat que continuaran exigint una moratòria sobre el turisme de creuers, «perquè s'estudiïn rigorosament els seus impactes socials, ambientals i sobre la salut. Mentretant, consideram que el port de Palma no hauria d'acollir ni 4, ni 3, ni 2 creuers al dia. N'hauria d'acollir 1 màxim al dia».