El col·lectiu Dones dels Països Catalans fa suport a les marxes a Mallorca per Palestina i fa una crida a participar-hi

El Col·lectiu Dones dels Països Catalans ha fet públic el seu suport a les marxes nocturnes organitzades a tots el pobles de Mallorca per «exigir que s'aturi el genocidi a Palestina». «Nosaltres estam compromeses a treballar per la Pau i per la Vida i per fer costat a les entitats i països que també treballen per erradicar les guerres al món», afirmen.

El Col·lectiu Dones dels Països Catalans explica que «ens sumam i participam d’aquesta proposta, urgent i necessària, que un grup de dones han iniciat i han coordinat a tot Mallorca i que ha assolit una mobilització generalitzada. Participarem de les Marxes per Palestina perquè volem denunciar el Genocidi que l'estat d'Israel du a terme sense pietat a Gaza, també volem sumar-nos a totes les veus que, des de diferents llocs del món, clamen i exigeixen que s'aturi aquesta guerra». I afegeixen que «cal trobar solucions per a una pau duradora, que, d'acord amb l'ONU i la comunitat internacional, passa per la constitució i el reconeixement dels dos estats. Volem agrair també tota la feina feta -amb anterioritat a aquestes marxes- a Ciutadans per Palestina i a Mallorca per Palestina, per defensar la llibertat dels palestins i per denunciar també aquest genocidi».