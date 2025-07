El Consell presenta el projecte d'adequació de l'edifici 'Paloma Blanca' com a refugi per senderistes

El Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports ha presentat aquest dimarts 22 de juliol el projecte bàsic d'adequació de l'interior de l'edifici de Paloma Blanca (finca denominada Ses Figuerasses), en el municipi de Banyalbufar, per convertir-lo en un refugi de senderistes i compaginar-lo amb un ús social.

El projecte consisteix en la reconversió de l'antic habitatge per a obrir-lo com a nou refugi i incorporar-lo a la Ruta de Pedra en Sec. Serà el vuitè alberg de muntanya de la Xarxa de Refugis del Consell de Mallorca.

El conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, ha presentat els detalls del projecte d'habilitació de 'Paloma Blanca' que es convertirà en un equipament que compaginarà l'ús com a refugi senderista amb l’ús social, complint amb el desig d’Ian Adamson que va donar la possessió a la institució insular perquè en poguessin fruir els joves i els infants desfavorits.

D'aquesta manera, els menors podran disposar de les instal·lacions els mesos d'estiu, mentre que la resta de l'any la finca operarà com a refugi de la Ruta de Pedra en Sec.

El conseller de Medi Ambient ha remarcat «presentam el projecte del nou alberg de muntanya com a espai associat a la Ruta de Pedra en Sec, que servirà de descans en una etapa massa llarga i que permetrà connectar els refugis de Galatzó i Can Boi». La incorporació d’aquest refugi a la Ruta de Pedra en Sec permetrà escurçar les etapes 2-3, entre els refugis de Galatzó (Calvià) i Can Boi (Deià). Serà un alberg intermedi en el tram 18 de l'etapa 2 i facilitarà el recorregut als senderistes.

Així mateix, Pedro Bestard ha agraït al matrimoni format per Marie Claude Lucie Coyne i Ian Adamson «el seu treball altruista durant més de tres dècades en benefici dels menors desfavorits, principalment, en les èpoques d'estiu, una funció social que nosaltres mantindrem per complir el seu desig exprés».

Detalls del projecte d'adequació

El refugi tendrà una capacitat d'allotjament de 38 places i disposarà d'una altra habitació de dues places per als guardes del refugi. La superfície construïda és de 524 metres quadrats i se situa en la finca ses Figuerasses, amb una superfície de 19.000 metres quadrats, en plena serra de Tramuntana i amb unes vistes espectaculars. Disposarà d'un menjador i una sala per a ús general dels usuaris.