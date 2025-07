Denuncien un home que venia 'còctels' preparats en terra a la Platja de Palma

La Policia ha denunciat un home que suposadament venia còctels, com mojitos o sangries, preparats sobre una bossa de plàstic directament a terra d'un aparcament de la Platja de Palma, per la qual cosa no comptava amb cap mena de garantia sanitària.

El cos municipal, en un comunicat, ha alertat turistes i residents sobre el greu risc per a la salut que pot suposar el consum d'aquestes begudes venudes de manera ambulant a les zones turístiques. El fet denunciat va passar el 13 de juliol passat al migdia, al carrer Trasimè, quan agents que feien tasques de vigilància a la Platja de Palma van observar un venedor que manipulava aliments sense cap mena de mesura higiènica. L'home, concretament, tallava fruita sobre una bossa de plàstic col·locada directament sobre el terra d'un aparcament i emplenava els gots amb begudes en garrafes de plàstic de cinc litres. Finalment, davant la completa absència de garanties sanitàries i la infracció que suposa vendre alcohol a la via pública sense llicència, els agents van interposar una denúncia administrativa en contra.