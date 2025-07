La segona jornada de vaga del TIB es desenvolupa sense incidències i amb un seguiment del 93%

La segona jornada de vaga dels treballadors del TIB a Mallorca, Menorca i Eivissa ha registrat un seguiment més gran que el passat divendres 18 de juliol i encara es desenvolupa sense cap reunió programada entre sindicat i les empreses concessionàries.

Segons el sindicat SATI -majoritari al sector- les dades de seguiment de l'atur de 24 hores previst per a aquest dilluns 21 de juliol, són superiors a les de divendres, en concret, en espera de les dades oficials, xifren el seguiment per sobre del 90% a Mallorca. Per part seva, des de la Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT), han apuntat que el seguiment és similar al de la primera jornada, amb alguns increments en determinades zones.

La segona jornada de vaga es desenvolupa després d'un cap de setmana en què la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social s'ha posat en contacte amb les dues parts. No obstant això, no hi ha cap reunió prevista per intentar arribar a un acord. Per a SATI, segons ha assenyalat el portaveu del sindicat, Juan Rodríguez, la patronal «continua sense voler parlar de jornada laboral», una qüestió fonamental entre les reivindicacions dels treballadors.

Finalment, la gerent de la FEBT, Petra Mut, per part seva, ha assenyalat que des de la patronal es mantenen «a l'espera d'un apropament» per poder solucionar la situació. «Estem oberts al diàleg», ha assegurat, afegint que confien a trobar un punt en comú.

Igualment, ha subratllat que aquest dilluns 21 de juliol no hi ha hagut incidents amb els vehicles, a diferència de divendres quan set autobusos han patit danys amb llançaments de pedres.