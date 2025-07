‘Dimecres a la llesca’ a la plaça de la Porta de Santa Catalina

Aquest dimecres, dia 23 de juliol, de 19.00 a 23.00 hores, tendrà lloc a la plaça de la Porta de Santa Catalina de Palma (on hi ha la casa capgirada) una nova edició del Dimecres a la llesca, sopar a la fresca comunitari.

La vetlada d’aquesta setmana començarà a les 19 hores. En aquesta ocasió, les Salsitxes Veganes dinamitzaran una patxanga de futbol, mentre que per als qui no tenguin tantes ganes de córrer hi haurà jocs de taula i de carrer.

A partir de les 20 hores, s’obrirà una Jam musical, i es convida a tothom a dur els seus instruments per amenitzar la vetlada.

Organitza l’acte el col·lectiu Brunzit, amb el suport d’altres col·lectius i entitats.