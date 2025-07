Intervenen 114 ampolles de vi a un restaurant de Menorca per presumpte frau en l’etiquetatge

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Servei de Control i Qualitat Agroalimentària, ha intervengut, a un restaurant de Menorca, 114 ampolles de vi per presumpte frau en l’etiquetatge. L’establiment comercialitzava un vi embotellat de la Península i en les etiquetes es feia menció a Menorca sense estar emparades en la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la terra Illa de Menorca. Els inspectors han acudit a l’establiment arran d’una denúncia del Consell Insular de Menorca i han comprovat que les ampolles no duien el segell ni el número oficial de control oficial de la IGP.

D’altra banda, durant la inspecció també s’ha confirmat com les etiquetes de les ampolles feien referència a Denominacions d’Origen de la Península, com DO Rioja i DO Alella, fet que demostra que es tracta d’un vi elaborat i embotellat a fora de l’illa. En aquest sentit, l’establiment encarregava a un celler de fora de l’arxipèlag que li embotellàs el vi.

El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha recordat que «només els vins que s’elaboren sota la IGP VI de la terra Illa de Menorca poden mencionar «Menorca» en el seu etiquetatge. A més, ha explicat que «davant aquestes denúncies, la Direcció General actua amb la màxima celeritat possible per a evitar la competència deslleial cap als nostres productors, així com l’engany que suposen aquestes pràctiques a tots els consumidors».

El Govern recorda, una vegada més, que els incompliments de la normativa vigent poden suposar sancions administratives. En el cas de les infraccions greus, les sancions van des dels 3.000 euros fins als 60.000.