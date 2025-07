Nebulossa i Pepón Nieto, convidats estrella de l’Orgullosament Inca 2025

L’Ajuntament d’Inca i l’Associació Únic han presentat el cartell complet d’Orgullosament Inca 2025, el festival LGTBIQ+ de referència a la part forana que no atura de créixer any rere any. L’acte ha comptat amb la participació del batle d’Inca, Virgilio Moreno; el regidor de Festes, Antoni Peña; el president de l’Associació Únic, Juan Pons; Pep Noguera, i altres membres del consistori i de l'organització.

Una edició més, s’ha dissenyat un complet programa d’activitats reivindicatives amb presentacions, exposicions, teatre i activitats per la salut mental. Així, enguany el cicle d’esdeveniments arranca el dia 8 de juliol amb sembra d’arbre i mural en memòria de Gael. Després, el 9 de juliol es durà a terme la presentació del llibre i l’exposició 'Superstars' de Kenai Alkazar. Dijous, 10 de juliol, el Museu del Calçat i la Indústria acollirà la presentació de les sabates 'Fuck You' de Miguel Adrover. A continuació, Lorena Castell aterrarà en el patí d’armes del Quarter General Luque amb el seu 'Bingo para señoras'. D’altra banda, divendres, 11 de juliol, es presenta el conte infantil 'La motxilla de colors d’en Dani', de Guillem Florit. Després, els assistents podran gaudir de microteatre vodevil a càrrec de Bugaderes Project. De forma paral·lela, el Teatre Principal d’Inca cull l’obra de teatre 'Nomeolvides', d’Àlvar Triay. No obstant tot això, el plat fort d'aquest extens programa arribarà dissabte, 12 de juliol, quan tendrà lloc el 9é Festival Orgullosament Inca amb el passacarrer que anirà del Quarter General Luque a l’Ajuntament. A la plaça Espanya hi haurà actuacions i xous a càrrec de Pep Noguera, Topacio Fresh, Tito Deluxe, Juan Pons, Stacy Lover, Mystica Vileila, Sarah dLacy, Nebulossa, Valeria Vegas, Venedita Von Däsh, Pepon Nieto, Ruda Puda i Aníbal Gómez Dj Set.