Pollença recupera la xarxa d'aigua i en retira les restriccions

El Govern ha restablert el subministrament d’aigua dessalada al municipi de Pollença després d’haver finalitzat les obres de reparació a la conducció que transporta el cabal des de la dessaladora d’Alcúdia.

L’actuació ha estat executada per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua), adscrita a la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, que ha extret més de 100 metres de canonada afectada per avaries successives per a substituir-la per un nou tram mitjançant soldadura i muntatge de peces.

Tècnics d’Abaqua continuaran monitorant l’evolució del sistema durant els pròxims dies amb l’objectiu de garantir l’estabilitat del subministrament i detectar amb antelació qualsevol possible anomalia, segons han explicat.

Durant els darrers dies, l’avaria ha impedit l’enviament d’aigua des de la planta dessaladora, provocant una situació complicada per al municipi, que no compta amb recursos hídrics propis suficients per fer front a la demanda de manera autònoma. Aquesta dependència estructural de l’aigua dessalada ha obligat l’Ajuntament a adoptar mesures excepcionals, com ara restriccions d’ús i la priorització del subministrament a determinades zones del terme municipal.

L'Ajuntament de Pollença ha demanat als veïns que es continuï emprant l'aigua amb prudència, s'eviti tudar-la i se'n faci un ús molt responsable.