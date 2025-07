Sebastià Taltavull: «Vaig aprendre el català escrit llegint el Nou Testament»

El Bisbe de Mallorca és el protagonista d’una nova entrevista exclusiva de la plataforma audiovisual VIDA.

Sebastià Taltavull i Anglada (Ciutadella de Menorca, 28 de gener de 1948), és el Bisbe de Mallorca. Va ser bisbe auxiliar de Barcelona (2009-17) i administrador apostòlic de Mallorca (2016-17) manté una conversa amb Tomeu Martí on repassen moltes de les qüestions d’actualitat. Taltavull no esquiva cap de les qüestions més punyents que li planteja Martí i, cap al final de l’entrevista hi ha un moment en que no pot contenir l’emoció.

La seva vida a Mallorca, l’estat de salut de l'Església catòlica de Mallorca, el papa Francesc dl nou Papa Lleó XIV, el paper de les religions avui, la immigració, la relació amb les altres confessions, la interculturalitat, els casos d’abusos sexuals, la polèmica sobre Montesion, el paper de la dona a l’Església, l’educació, la llengua catalana a Mallorca, les pressions i insults rebuts pel fet d’usar el català, el dret a l’Autodeterminació del pobles…. tots aquests temes repassen en l’entrevista. Taltavull també parla de persones com Jaume Santandreu, Joan Francesc López Casesnoves i de com li agradaria que es recordàs la seva gestió al capdavant de l’Església de Mallorca. Podeu veure i escoltar l'entrevista sencera en el següent vídeo.