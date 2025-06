Clam multitudinari a Palma en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+

Milers de persones s’han manifestat aquest dissabte, 28 de juny, pels carrers de Palma, en dues marxes, una d'elles convocada per l'associació Ben Amics, i una altra per la plataforma Orgull Crític Mallorca, amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+ 2025. Les marxes, festives i reivindicatives, han reclamat continuar lluitant pels drets del col·lectiu.

Totes dues manifestacions han sortit al voltant de les 18.00 hores del Passeig del Born, no obstant això, posteriorment, s'han dividit, ja que mentre la convocada per Ben Amics ha finalitzat a la plaça d'Espanya, la d'Orgull Crític ha acabat a la plaça Llorenç Bisbal.

Durant les manifestacions s’han vist nombroses banderes dels colors de l’arc de Sant Martí, així com moltes banderes trans. A més, hi han participat persones de totes les edats, amb una notable presència de famílies. Com és habitual, s’hi han pogut veure diversos representats polítics de diferents partits.

Abans de l'inici de la manifestació, la presidenta de Ben Amics, Belén Luna, ha explicat als mitjans de comunicació que «les reivindicacions fonamentals» de l'associació en aquesta jornada «són l''Orgull Rural', la importància que cap territori perifèric quedi fora del compromís amb la diversitat, amb la igualtat i amb el respecte». Així, cal recordar que el lema de la marxa de Ben Amics d’enguany és 'Orgull rural, resistència diversa'.

Les reivindicacions s’entremesclen, no obstant això, segons ha afegit Luna, amb la celebració del 20 aniversari de la llei del matrimoni igualitari a l’Estat espanyol. «Volem celebrar tot l'esforç i el treball de totes aquelles persones que van donar la seva vida per a aconseguir-la», ja que, ha recordat, «va caldre treballar molt intensament». Per això, ha lamentat «la facilitat amb la qual alguns volen llevar aquests drets».

Esperit «combatiu i insubmís»

Per part seva, el portaveu de la plataforma Orgull Crític Mallorca, Dani Comas, ha defensat haver convocat una segona marxa per a «recuperar l'esperit combatiu i insubmís de les primeres manifestacions de l'Orgull aquí a Mallorca». A més de, segons ha afegit, per a «desvincular-se d'aquest Orgull que, en els últims anys, havia tingut un perfil bastant més institucionalista».

«Consideram que el que feia falta era una organització des de les bases, des dels moviments socials i això és una mica el que hem fet, fer una manifestació que cobreixi els drets de les persones que van ser les que van començar aquestes revoltes a Stonewall i és per això que mirem cap a ells amb el nostre lema», ha reivindicat Comas.

Cal recordar que el lema de la marxa organitzada per Orgull Crític és 'De Stonewall a Palestina fins a l'alliberament total’ perquè «les persones que van iniciar les revoltes de Stonewall van ser persones trans, racialitzades, precaritzades» i, per això, ha considerat que «no cal perdre aquest focus, ni l'esperit combatiu i de classe obrera».