Denuncien que famílies de Ferreries es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en centres religiosos

La comunitat educativa de Menorca ha mostrat aquest dissabte el seu suport a les famílies que s’han quedat sense plaça pública a Ferreries i es veuen, a causa de la Conselleria, obligats a escolaritzar els seus fills en centre religiosos. AixíFAPMA, docents i sindicats denuncien «la vulneració dels drets de les famílies de Ferreries i d’altres centres de Menorca a triar el centre educatiu dels seus fills respectant les seves creences».

Tal com han explicat, 11 famílies de Ferreries «són obligades a matricular els seus infants a EI4 en un centre religiós, per molt que el CEIP Castell de Santa Àgueda del poble ha manifestat a Conselleria la seva disponibilitat d’acollir-los tot utilitzant recursos propis d’aules i docents». Davant aquest fet, la Federació d’Associacions de Famílies, l'associació de directors de primària de Menorca i diferents sindicats reclamen «fer efectiu el dret de les famílies a l’elecció de la formació religiosa i moral que assenyala la Constitució espanyola».

Les entitats, han volgut remarcar primer i especialment «que no s’ha posat en dubte en cap moment la professionalitat dels mestres ni de l’escola concertada, i que les decisions preses per les famílies afectades no han tingut a veure amb el centre en particular, sinó que es defensa el dret a triar l’escolarització que cada família vulgui pels seus fills i filles i estigui d’acord amb les seves conviccions». «Reivindicam el dret i responsabilitat per part de les institucions de garantir una formació pels infants que reflecteixi les creences de les seves famílies, per tal que puguin créixer en un entorn que les respecti i promogui», han assegurat.

Així les entitats han denunciat que el CEIP Castell de Santa Àgueda ha demanat formalment a Conselleria poder fer un desdoblament, encara que sigui amb els seus propis recursos i se li ha negat, «contràriament al que s'havia acceptat en altres ocasions». «A més, les famílies afectades van anar a Palma a demanar-ho a Conselleria i, tot i que els van dir que sí que era viable, finalment van rebre una trucada dient que no rotundament. No entenem aquest canvi de parer en tan poc temps, coincidint amb l'assumpció del CC Sant Francesc d'Assís per una nova patronal», han dit.

«Ara, s'ha instat a les famílies, com a única opció viable, a desplaçar-se a altres municipis de l’illa o no escolaritzar-los fins als 6 anys, el que interfereix directament en la conciliació i economia familiar de les persones afectades i resulta inviable com a solució. Aquesta via no garanteix l’accés a l’escola pública de Ferreries, tampoc, en els propers anys», han denunciat.

Per tot això, les entitats adherides han manifestat el seu suport a totes les famílies afectades, «consideram inacceptable la pressió exercida sobre elles i reclamam que les seves peticions siguin escoltades. No podem permetre que les famílies de Ferreries es vegin obligades a anar a un centre religiós».

Així mateix, les entitats han volgut informar de la seva adhesió a la plataforma ‘La pública no es toca’ per fer un seguiment de totes les situacions similars que hi hagi o hi pugui haver. Aquesta plataforma s’ha reactivat després de detectar el tancament sistemàtic d’escoles públiques o línies d’escolarització a totes les Illes «deixant a les famílies d’alguns territoris sense la possibilitat d’elecció».

ADIPME, a més, han volgut expressar el seu suport al CEIP Mare de Déu de Gràcia, CEIP Mare de Déu del Carme, CEIP Margalida Florit i al CC Cor de Maria, que també han patit el tancament d’una aula de 4t d’educació infantil. «Entenem que aquesta decisió afecta negativament la xarxa educativa pública i concertada, i posa en risc el dret de les famílies a una escolarització de proximitat, equitativa i respectuosa amb les seves conviccions», han sentenciat.