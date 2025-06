Unides Podem denuncia la impassibilitat de l’Ajuntament d’Alcúdia amb la manca d’accessibilitat de l’espai públic

Unides Podem ha denunciat aquest dissabte «la impassibilitat de l’Ajuntament d’Alcúdia amb fer valdre els drets de les persones amb discapacitat que són sistemàticament vulnerats per establiments en l’ocupació de l’espai públic».

Segons ha explicat la formació política, el desembre de l'any passat, els mitjans anunciaven que l'Ajuntament de Palma «exigiria als locals que tinguessin terrasses que les separessin de la façana per complir amb la normativa d'accessibilitat que exigeix una distància mínima d'1,80 metres». «Això és especialment important per a les persones amb discapacitat visual, els punts de referència de les quals són les façanes de les cases», han dit.

«En una sessió plenària del 2022 es va aprovar per unanimitat una moció d'Unides Podem Alcúdia que disposava l'aplicació directa de la normativa vigent sobre condicions bàsiques a les autoritzacions d'ocupació de via pública per a l'any 2023. No s'han complert els acords adoptats», han denunciat.

Així, segons la formació política, ara com ara «la pressió sobre els espais públics a Alcúdia s'ha intensificat. A més de la plaça de la Constitució, la placeta de les Verdures, la placeta de sa Cisterna i el passeig de la Victòria, que d'acord amb les normes subsidiàries són zones verdes, estan ocupats per les terrasses». Segons el partit, la normativa és clara, els articles 14 i 49 de la Constitució espanyola disposen que «les persones amb discapacitat exerceixen els drets previstos en aquest Títol en condicions de llibertat i igualtat reals i efectives. Es regularà per llei la protecció especial que sigui necessària per a aquest exercici. Els poders públics impulsaran les polítiques que garanteixin la plena autonomia personal i la inclusió social de les persones amb discapacitat».

És per això que Unides Podem de nou demanarà en el proper plenari «que es doni compliment a la moció del 2022, i que, especialment, s'eviti que qualsevol element o situació de les terrasses de bars i instal·lacions similars pugui generar un perill a les persones, i especialment a aquelles amb discapacitat visual».