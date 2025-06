Felanitx acollirà els actes de l’orgull LGTBIQ+ els dies 4, 5 i 6 de juliol

El municipi de Felanitx tornarà a ser un dels espais de reivindicació i visibilització de l’orgull LGTBIQ+. Així, coincidint amb el 28 de juny, dia internacional de l’Orgull, l’Ajuntament de Felanitx ha presentat els actes prevists per enguany per a donar veu al col·lectiu.

Marina Obrador, regidora d’Igualtat, ha explicat que enguany les activitats previstes «començaran el divendres dia 4 de juliol amb la concentració (19.30 h) a la plaça Constitució, per fer la desfilada fins a la plaça de sa Font de Santa Margalida on a les 20.30 h hi haurà el pregó a càrrec de Donatella Borbon», una drag-queen felanitxera. Després la nit continuarà amb una festa amb actuacions com les de Flamenco Queer, La Pili o l’espectacle de la mateixa, Donatella Borbon. El final de festa serà a càrrec de Dj Sor Estiercol.

Obrador assenyala que «malgrat coincidint amb el 28 de juny, feim tots aquests actes des de l’Ajuntament de Felanitx procuram que aquest tema o la LGTB-fòbia estigui present al llarg de tot l’any en els joves del municipi. I treballam amb això, ja que volem que tothom sigui lliure, feliç i respectat».

La regidora ha afegit que, continuant amb aquesta línia d’acostar-se als joves, el dissabte dia 5 a la Biblioteca de sa Sínia de Portocolom, a les 11.30 h, hi haurà el contacontes il·lustrat i un taller a càrrec de Martí Maduixa. Finalment, el diumenge dia 6, organitzat per l’Associació de Comerciants de Felanitx, entre les 11 i les 12 del dematí hi haurà una cercavila amb un joc de Bingo.

Marina Obrador també ha volgut agrair la tasca, desinteressada, que ha fet Albert Iglesias en l’organització i l’aportació de propostes dels actes. En aquest sentit, Iglesias ha explicat que «les actuacions del divendres començaran amb el pregó de la primera Drag milenial felanitxera que també farà la seva actuació i també hem aconseguit poder comptar amb actuacions de primer nivell en la celebració de l’Orgull d’enguany».