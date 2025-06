Eivissa, primera illa de les Balears amb plans d’actuació local per a incendis forestals homologats

El Ple de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil de les Illes Balears s’ha reunit a la seu de la Direcció General d’Emergències i Interior per a acordar l’homologació dels plans d’actuació local dels municipis de Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i Santa Eulària des Riu per fer front a emergències per incendis forestals, fet que situa Eivissa com la primera illa de les Balears que completa aquesta planificació en matèria d’incendis forestals. La sessió ha estat presidida per la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas.

«Eivissa és una de les illes amb més risc d'incendi forestal i capdavantera amb la iniciativa d'anar aprovant els seus Plans Municipals d'Emergències i una part d'aquests, són els Plans d'Actuació Local contra el risc d'incendis forestals. Per tant, el meu agraïment a l'illa d'Eivissa que està fent un esforç considerable per tenir aprovats tots els seus plans perquè hem de recordar que la importància dels plans és tenir un full de ruta en cas que pugui succeir una emergència, com per exemple un incendi, i tenir un protocol perquè tots els intervinents sàpiguen que han de fer en cada moment», ha explicat la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas.

Aquests plans s’han elaborat d’acord amb les directrius del Pla Especial de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals de les Illes Balears (INFOBAL) i suposen un instrument fonamental per a l’organització dels recursos municipals davant situacions d’emergència provocades per incendis forestals i per a la integració d’aquests esforços amb el que preveu la Comunitat Autònoma per afrontar aquest tipus d’emergència. Cada pla inclou l’anàlisi de riscs específics de l’àmbit municipal, les actuacions previstes per fer-hi front, la direcció del pla, els mitjans i recursos disponibles, així com els procediments d’activació. A més, s’han tingut en compte elements com ara les vies d’accés i evacuació més segures, els punts crítics i les zones més vulnerables. Els plans van ser revisats i validats el 10 de juny passat pels membres dels comitès de gestió i planificació d’emergències de les Illes Balears, que van constatar la seva adequació a la normativa vigent i la seva eficàcia per garantir una resposta ràpida i coordinada en cas d’incendi forestal.

Amb aquesta homologació es garanteix la integració i la interoperabilitat de les capacitats de les diferents administracions cridades a intervenir en cas d’incendis forestals i la capacitat de resposta dels municipis d’Eivissa davant situacions d’alt risc —la qual cosa millora la seguretat de la ciutadania i la protecció del medi natural—, i respon als esforços que du a terme la Direcció General d’Emergències i Interior per donar suport als ajuntaments, i col·laborar-hi, en el compliment dels seus compromisos en matèria de planificació d’emergències.

El Ple de la Comissió d’Emergències i Protecció Civil, format per representants de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els consells insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i l’Estat, és l’òrgan deliberatiu de les principals qüestions relacionades amb les emergències en l’àmbit de la CAIB i, entre altres funcions, homologa els documents tècnics que dirigeixen l’activitat dels òrgans intervinents.