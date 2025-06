La FELIB convoca els batles de les Balears a concentrar-se davant del Congrés per a reclamar solucions a «l'asfíxia financera local»

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) s’ha sumat a la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) perquè batles i presidents d’entitats locals es manifestin el proper dimecres, 18 de juny, a les 11.30 hores abans les portes del Congrés espanyol per a visibilitzar «la situació d'asfíxia financera que travessen els governs locals i la manca de resposta per part de l'Executiu».

«L'Estat està castigant la bona gestió que fem des dels Ajuntaments. Tot i haver estalviat doblers, no ens deixen invertir-los en res. Ni tan sols en inversions financerament sostenibles. L'únic que podem fer és cancel·lar deute i com que la majoria de consistoris no en tenim, no ens queda una altra opció que guardar els romanents acumulats al banc», denuncia Jaume Ferri.

Segons ha explicat Ferriol, ja fa temps que la FEMP reivindica un canvi en el sistema de finançament local, per tal que cada ajuntament tengui la potestat d'utilitzar el superàvit acumulat d'exercicis anteriors. No obstant això i contràriament al que reclamen, han rebut dues comunicacions per part del Ministeri d'Hisenda en què se'ls informa que, davant la manca de Pressupostos Generals de l'Estat, les Entitats Locals hauran de destinar el superàvit de 2024 obligatòriament a reduir deute el 2025, impossibilitant així qualsevol tipus d'inversió.

«Europa obliga Espanya a no excedir-se d'un determinat dèficit. I la majoria d'ajuntaments no només complim amb això, sinó que fins i tot estalviem. Qui no compleix amb allò marcat per Europa és el Govern espanyol. I no és just que, per a equilibrar el seu excés de despesa, nosaltres no puguem invertir els nostres romanents en la prestació d'aquells serveis que requereixen els nostres veïns», argumenta Ferriol.

És per això que el mes d'abril passat la FEMP va enviar dues cartes tant al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, com a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, reclamant que es posi una ràpida solució a aquesta situació i que s'adoptin les mesures necessàries per a garantir l'estabilitat financera de les Entitats Locals.

«Des dels Ajuntament sempre intentem portar una gestió econòmica eficient i responsable i ens sentim castigats per això. No podem continuar permetent que no ens deixin invertir els nostres romanents en aquelles coses que realment necessitam als nostres pobles i a les quals no podem accedir no perquè no tenguem els doblers, sinó perquè no ens els deixen utilitzar», insisteix el president de la FELIB.

Peticions