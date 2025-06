Més d'una trentena de cossos sense vida de possibles migrants han arribat a les costes de les Balears en cinc mesos

Més d'una trentena de cossos sense vida de possibles migrants han arribat fins a les costes de les Balears al llarg dels primers cinc mesos de l'any, la majoria d'ells a Mallorca i gairebé un terç només el maig passat. Són almenys 31 els cadàvers que han estat trobats a les platges de l'arxipèlag o surant en la mar, segons les dades recopilades per la Guàrdia Civil, facilitats per la Delegació del Govern, i el recompte realitzat per l’agència de notícies Europa Press. A ells se li suma una resta humana que no s'ha determinat si correspon a algun dels cossos localitzats.

Encara que de moment no ha transcendit si els investigadors i els forenses han aconseguit determinar la identitat de cap d'ells, la principal hipòtesi amb la qual es treballa en l'àmplia majoria dels casos és que fossin migrants que van morir quan tractaven d’arribar en barca a les costes de les Balears. El dels migrants morts o desapareguts en la ruta algeriana no és un fenomen nou -el col·lectiu Caminant Fronteres va comptabilitzar 517 víctimes mortals en 2024- però sí que és més estrany que arribin els seus cossos fins a les costes de les Balears. Segons dades de la Creu Roja, només es recuperen prop del 2% dels cossos dels desapareguts. Això, segons han explicat treballadores humanitàries habituades a treballar amb aquests casos, podria deure’s al fet que naufraguessin poc abans d'arribar a terra, però també als corrents marins. Identificar aquestes persones és una cosa complexa, perquè la gran majoria de vegades van indocumentades i es troben en un estat de descomposició avançat, però és indispensable per a poder notificar als seus familiars i éssers estimats la seva defunció i, potencialment, retornar-los el cos. A això es dediquen en Caminant Fronteres i en el Projecte Persones Migrants Desaparegudes de la Creu Roja. Des de principis d'any treballen amb diversos casos d'embarcacions desaparegudes rumb a les Balears amb desenes de migrants i que sospiten que podrien estar darrere dels cossos arribats a les costes. La troballa d'aquesta trentena de cossos de possibles migrants va arribar divendres fins a la Conferència de Presidents autonòmics celebrada a Barcelona. La presidenta del Govern, Marga Prohens, els va emprar com a exemple de «la dimensió del drama humà i del dolor» de la ruta migratòria. Ajuda davant els naufragis de persones immigrades Els cossos de possibles migrants arrossegats per la mar han arribat fins a les quatre illes de l'arxipèlag -fins i tot a Menorca, on a gairebé no hi arriben barques-, però la que més casos suma és Mallorca, amb 13. Altres 12 cadàvers han estat localitzats a Formentera, cinc a Eivissa i dos a Menorca. Els dos primers cossos van ser trobats el 7 de gener a la platja de Es Cavall d'en Borràs de Formentera, als quals van seguir, aquest mateix mes, altres dos a Mallorca -Ses Covetesi s'Arenal de Llucmajor- i un en s'Espalmador, de nou en la menor de les Pitiüses. Febrer va ser una mica més tranquil, amb dos cossos localitzats -a la platja de s'Alga (Formentera) i en Es Migjorn(Menorca)-, però les xifres van incrementar-se per primera vegada al març, mes en què van arribar fins a les costes de les Balears vuit restes humanes. Cinc van ser a Mallorca -més un peu que podria pertànyer a un dels cadàvers-, un a la platja de Llevant (Formentera) i un altre, el primer de l'any a Eivissa, a Sant Josep. A l'abril van tornar a descendir els registres, amb una troballa a Cala Tuent (Mallorca) un altre en el canal marítim entre Eivissa i Formentera i un més en Cala Tortuga (Mallorca). No obstant això, van repuntar de nou al maig, quan es van registrar les xifres més elevades. El mes passat, l'últim del qual es tenen registres complets, un total d'11 cadàvers -gairebé un terç del total- van arribar fins a les costes de l'arxipèlag: un a Eivissa, quatre a Mallorca i cinc a Formentera. En els primers quatre dies del mes de juny van ser localitzats altres quatre cadàvers de possibles migrants, dos a Formentera i altres punts d’Eivissa.