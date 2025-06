Finalitzen les obres de restauració de la muralla de Son Catlar impulsades pel Consell Insular de Menorca

El Consell Insular de Menorca, a través de l’Agència Menorca Talaiòtica, ha dut a terme durant el mes de maig una important intervenció de conservació i restauració en diversos trams de la muralla del poblat talaiòtic de Son Catlar, un dels jaciments més emblemàtics del patrimoni arqueològic menorquí, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Amb un pressupost total de 48.285,05 € (IVA inclòs), adjudicat mitjançant oferta pública, els treballs han estat executats per l’empresa especialitzada Catarqueòlegs SL, sota la direcció de Bernat Burgaya, Margalida Munar i Cristina Bravo.

La intervenció ha tingut com a objectius principals restituir a la seva posició original les pedres desplaçades o caigudes, estabilitzar els trams estructuralment més vulnerables i aturar el procés de degradació causat principalment per la vegetació invasiva, especialment els grans ullastres. En aquest sentit, s’ha actuat de forma manual amb suport mecànic puntual per moure blocs de fins a 5 tones. Per altra banda, ha estat necessari extreure les soques dels ullastres i mates que temps enrere havien crescut sobre la murada. Aquesta extracció ha estat possible gràcies a les feines de manteniment fetes durant les darreres dècades, que han permès anar matant les esmentades soques.

Un dels punts clau ha estat la restauració de les zones de mur afectades que presenten espais buits a l’interior (casamates). Aquestes estructures es trobaven en una situació poc estable per la pèrdua de suport lateral, i la seva consolidació garantirà la seva conservació i comprensió funcional.

Durant la intervenció, s’han produït dues troballes de gran interès. La primera, la identificació d’una porta monumental al sector sud-oest de la murada. Aquesta entrada ja havia estat dibuixada al segle XIX per Émile Cartailhac, però la seva localització exacta i estructura no s’havia confirmat fins ara. Les dimensions actuals apunten a una monumentalitat inèdita: 2,4 metres d’alçada, 3 metres d’amplada i un passadís intern de 3,4 metres que podria tenir una configuració en ziga-zaga.

També s’ha recuperat un bol ceràmic datat del segle VI dC, en bon estat de conservació, que aporta noves dades sobre l’ús del recinte en època tardoromana. La peça es troba actualment en procés de restauració.

Joan Pons, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, ha destacat que «aquesta actuació sobre Son Catlar contribuirà a valorar la importància històrica del jaciment, de cara a aconseguir, d’aquí a uns anys, que aquest poblat sigui un espai de referència per aquells visitants que vulguin conèixer la Menorca Talaiòtica, igual que ho és ara, per exemple, Torre d’en Galmés.»

La muralla de Son Catlar, de gairebé 900 metres de llargada, és única a Menorca per la seva construcció amb grans lloses verticals de pedra, conformant una poderosa estructura defensiva de l’edat del ferro. Malgrat el seu bon estat general, el pas del temps havia provocat despreniments i desequilibris estructurals que han requerit actuacions de conservació per evitar la degradació del conjunt.