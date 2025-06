Els directors dels centres d’infantil i primària de Mallorca traslladen el seu malestar al conseller d'Educació per les mesures pactades amb Vox i li mostren camisetes verdes

La Conselleria d’Educació i Universitats ha celebrat aquest dilluns una reunió amb els directors dels centres d’educació infantil i primària (CEIP), centres d’infantil i primària i ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) i centres d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria (CEIPIESO) de Mallorca. La trobada ha tingut lloc a la sala d’actes de la Conselleria, amb la participació del conseller Antoni Vera, acompanyat per l’equip directiu de la Conselleria.

L’objectiu de la reunió ha estat fer balanç del curs 2024-2025 i compartir amb els equips directius la planificació i les línies d’actuació previstes per al curs 2025-2026.

Els directors han traslladat als responsables de la Conselleria que les mesures pactades entre PP i Vox en el sentit d'arraconar el català per imposar el castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament, o potenciar la segregació de l'alumnat per raó de llengua, aboquen el sector a un proper curs ple de problemes i conflictes.

Molts dels assistents a la reunió han lluit camisetes o altres peces de roba de color verd i han avançat que es rependrà la campanya ‘la llengua no es toca’ als centres.