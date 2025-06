Ruta de la Guerra Civil per Pere Garau: 25 refugis antiaeris i represaliats com Miquel Fullana, Ferran Rado, Jaume Campomar…

Aquest dissabte, 31 de maig, la plataforma veïnal Flipau amb Pere Garau ha realitzat la ruta històrica sobre la Guerra Civil a la barriada.

Aquesta activitat ha resultat un èxit rotund de participació, amb desenes de veïns i veïnes interessats a conèixer de prop els vestigis del conflicte en un dels barris més emblemàtics de Palma.

Durant el recorregut, s'ha analitzat com era la barriada el calorós diumenge 19 de juliol de 1936 i recordat els principals fets que varen ocórrer durant el conflicte en el barri i a Palma

Més de 25 refugis antiaeris

Un dels punts destacats de la ruta és recórrer els enclavaments de cinc antics refugis antiaeris i la visita a un d'aquests que varen servir de protecció a la població civil durant els bombardejos.

Pere Garau va tenir refugis a la via pública com el de Plaça de les Columnes projectat per a 1.500 persones que finalment es va reduir a 379 persones i els dels carrers Luca de Tena, Bartomeu Torres i plaça Guillem Moragues.

Existeix encara un refugi a l'antiga clínica Valdés (Isidoro Antillón, 37) i multitud de refugis particulars.

Els bombardejos del 28 i 29 de juliol de 1936 i 7 de desembre de 1937 varen provocar almenys 3 morts a la barriada i diversos ferits.

L'edifici de la fertilitzadora Cros (Avinguda d'Alexandre Rosselló, 6) va formar part de la defensa activa antiaèria amb la ubicació a la seva terrassa d'una posició antiaèria.

Miquel Fullana, Ferran Rado, Jaume Campomar… alguns dels represaliats

Un dels objectius principals de l'activitat ha estat posar en valor la figura de Miquel Fullana, que va patir la repressió amb 22 mesos de presó i expropiació de béns. Es tracta d'un referent local la implicació del qual en la defensa dels drets i la memòria democràtica ha deixat una petjada profunda en la història de Pere Garau.

El seu llegat ha estat recordat a través del coneixement de la seva obra, testimoniatges i anècdotes compartides durant el recorregut.

La iniciativa, que forma part d'un programa més ampli de recuperació de la memòria històrica en els barris de Palma, ha contribuït a sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de conservar i difondre aquest patrimoni col·lectiu.