La manifestació de l'Orgull de Palma se centrarà enguany en la lluita del col·lectiu a pobles i petites ciutats

Palma acollirà el 28 de juny la manifestació de l'Orgull LGTBIQ+ 2025 sota el lema 'Orgull rural, resistència diversa', amb el qual, segons ha explicat l'associació convocant Ben Amics, volen posar en valor la lluita del col·lectiu no només a les grans ciutats. Així, enguany, el missatge de la manifestació s'ha centrat a visibilitzar les diferents realitats dins del col·lectiu en les àrees rurals i la reivindicació de les desigualtats a les quals s'enfronten, com un menor accés a recursos, drets i oportunitats.

Segons han anunciat aquest divendres, la marxa partirà del Passeig del Born i finalitzarà a la plaça d’Espanya, on es llegirà el manifest i se celebrarà la gala anual que organitzen juntament amb l'Ajuntament. Tal com ha explicat la presidenta de Ben Amics, Belén Luna, en aquesta edició es commemoraran també els 20 anys del matrimoni igualitari i per això es lluirà una segona pancarta titulada '20 anys de drets i cap pas enrere', com a gest de resistència davant «possibles retrocessos».

Pel que respecta a la programació del mes de juny amb motiu de l'Orgull, des de Ben Amics han anunciat vuit jornades que es duran a terme entre el diumenge 1 i el dissabte 28. Aquestes activitats socioculturals i de sensibilització són autofinançades i han recriminat al Govern i al Consell de Mallorca el seu «desinterès i falta d'implicació» en negar-se a col·laborar. Així mateix, han explicat que actualment es troben en tràmits amb l'Ajuntament de Palma, amb el qual estan buscant col·laboració econòmica, i han agraït al Consistori de Manacor per sumar-se cada any a la iniciativa.

Luna ha anunciat les novetats del programa d'aquest 2025, entre les quals figura la participació de l'activista i autor del llibre Les memòries de Pedro Zerolo, Miquel Àngel Fernández, el dia 11 de juny en la Llibreria Rata Corner, on s'aprofitarà per a recordar a Zerolo amb motiu del desè aniversari de la seva mort. Una altra de les novetats és la visita de la influencer i terapeuta transpersonal, Eugenia Torressi, qui oferirà una conferència titulada Tipus de lesbianes, Quina ets la teva?, el dia 26 de juny.

Durant tot el mes se celebraran diferents ponències, taules rodones, espais de debat i tallers, a més d'un espectacle infantil amb el qual, han assegurat, volen generar un entorn segur, inclusiu i de trobada per a les famílies LGTBIQ+. D'altra banda, la presidenta de l'associació ha expressat la seva preocupació davant l'acord establert per PP i Vox. «Esperem que no hagin minvat els pressupostos en matèria LGTBIQ+ i que no s'atreveixin a retallar la llei autonòmica 8/2016 que, a més va ser aprovada per majoria en l'hemicicle balear i amb el vot a favor del PP», ha recordat. «Enguany, malgrat el marc sociopolític i l'augment dels discursos d'odi, vull recalcar que som més les persones i les veus que apostem per una societat més justa, igualitària, respectuosa i diversa», ha subratllat Luna.

Premis Siurell i Dimoni Rosa

Pel que respecta al tradicional lliurament dels Premis Siurell i Dimoni Rosa, l'organització ha donat a conèixer les nominacions, que reconeixen respectivament les contribucions positives i negatives a la visibilitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+ a Mallorca.

Entre els nominats al Siurell es troben l'associació cultural de dones LGTBIQ+ majors de 35 anys, Les Vàndales, per la seva labor altruista en la creació d'espais segurs i visibles; el pòdcast autogestionat 'A qui li importa?', conduït per Valeriano Rodríguez, pel seu paper com a altaveu de l'actualitat de la comunitat a Mallorca; i l'autor de nombrosos articles sobre diversitat sexual i de gènere, Nel Martí.

Quant al Dimoni Rosa, que visibilitza actituds i accions considerades contràries al respecte al col·lectiu, Luna ha anunciat la nominació a l'acte vandàlic ocorregut el desembre de 2024 a Algaida, on es va pintar de verd un banc decorat amb la bandera LGTBI. Entre les nominacions, també figuren el Govern i el Consell de Mallorca pel que han considerat «una falta de compromís amb la celebració del Dia de l'Orgull». Finalment, també figura la prohibició de la bandera LGTBIQ+ a Eurovisió i la presència de l'anomenat 'Pinkwashing' per part d'Israel en el certamen.