Carlos Gómez: «Hem de garantir que la gent que vulgui usar el català davant l’administració de Justícia pugui fer-ho»

El president del TSJIB, Carlos Gomez, en la seva compareixença en la Comissió d'Afers Generals i Institucionals del Parlament per a donar compte de la memòria judicial sobre l'estat, funcionament i activitats del TSJIB, també ha estat preguntat sobre la seva opinió del projecte de llei orgànica per a modificar l'accés a la carrera judicial i fiscal, la qual ha considerat que mereix una «discussió social».

Si els jutges estan «per a servir la societat», la societat també ha de decidir «quin tipus de jutges vol», ha esgrimit, També ha posat en valor el sistema de beques per als opositors que contempla la normativa.

Encara que ha reconegut que el projecte legislatiu ha estat objecte de crítiques per part d'algunes associacions judicials i fiscals i que és important escoltar l'opinió dels jutges, ha considerat que el rebuig «no és unànime».

Gómez també ha defensat l'oportunitat de la campanya posada en marxa per a fomentar l'ús del català en l'administració de Justícia a les Balears i recordar a la ciutadania el seu dret a emprar-lo.

«Hem de garantir que la gent que vulgui usar el català pugui fer-ho», ha subratllat. A diferència d'altres comunitats autònomes en les quals s'ha treballat molt en aquest sentit, ha apuntat, a les Balears encara cal «equilibrar les coses» i en aquesta direcció va la campanya 'La justícia, també en català'.

El president del TSJIB ha lamentat que les sentències i actuacions escrites en català siguin residuals i ho ha atribuït al fet que la majoria dels termes judicials que s'aprenen en la universitat són en castellà, per la qual cosa és «més còmode» mantenir el castellà.

Un altre dels aspectes que podria influir en aquest assumpte, ha considerat, és el sentiment --«que m'agradaria que no existís», ha postil·lat-- que l'administració de Justícia és per essència una administració en castellà. «Però no ho és, i el ciutadà té dret a usar tant l'una com l'altra», ha resolt.