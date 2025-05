Els promotors de la campanya pel vot en blanc en les eleccions de la UIB diuen que Carot, queda «en una posició molt fràgil».

Els diferents col·lectius que han format part de la campanya pel vot en blanc en les eleccions a rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han qüestionat la legitimitat de Jaume Carot, reelegit aquest dimecres, que, al seu parer, queda «en una posició molt fràgil».

'Carot Prou Complicitat' ha considerat en un comunicat aquest dijous que els resultats de les eleccions «no són bons per a aquells que volen una universitat participativa, dialogant, posicionada amb la justícia i la solidaritat».

Segons els col·lectius, malgrat ser «el rector més desacreditat de la història de les Balears», Carot liderarà la UIB els pròxims sis anys amb una xifra límit del 53,3 per cent del vot ponderat, si els continus problemes tècnics que asseguren que va haver-hi durant la votació no porten a un recompte que canviï la situació.

En aquesta línia, han subratllat que la campanya expres i sense pressupost pel vot en blanc organitzada per alumnat, docents i treballadors de la UIB ha assolit un màxim històric del 46,6 per cent del vot ponderat i han afegit que la mobilització per a demanar el vot en blanc ha posat sobre la taula «unes crítiques que ara ja no podrà obviar».

S'han referit així a l'«autoritarisme i falta de pluralisme, submissió a polítics i empresaris, complicitat amb el genocidi palestí, arraconament del català, falta de consideració a les demandes i necessitats de l'alumnat, personal docent i d'administració».

Igualment, segons 'Carot Prou Complicitat', el rector totsol ha aconseguit un 45 per cent del vot individual sense ponderar. En aquest sentit, han censurat el reglament electoral del vot ponderat, al seu criteri, «fet per a aïllar els gestors de la UIB de la seva base social i que menysprea els col·lectius majoritaris i més precarizats del campus».

Encara més greu, han continuat, la participació global s'ha situat en el 18,5 per cent i, de les més de 16.000 persones que formen el cens, les que han votat a favor de Carot no arriben a les 1.500.

«Si bé la ponderació electoral li dona la victòria, les eleccions li resten encara més crèdit», han asseverat, al mateix temps que han apuntat que «ara ja ningú podrà dir que Carot no recorre a l'autoritarisme per a aconseguir els seus objectius».

Així mateix, han acusat Carot d'utilitzar la seva posició institucional durant la campanya per a «desmerèixer i criminalitzar una oposició legítima com és el vot en blanc». En aquest sentit, han reprovat que la Comissió Electoral «era part de l'estratègia final» del rector.

Segons aquests col·lectius, a primera hora de la jornada electoral el secretari de la Comissió Electoral, Jeroni Reynés, cva declarar que confiava, en directe als mitjans de comunicació, que el procés finalitzàs amb l'elecció de rector. Unes paraules que, al seu judici, «trenquen amb la imparcialitat que s'espera del seu càrrec».

Per això, han animat a tothom a reclamar al Síndic de Greuges de qui esperen que «no segueixi el camí poc institucional» de la Comissió Electoral.

D'altra banda, han criticat també les declaracions de Carot després de conèixer els resultats de les eleccions que, segons han lamentat, varen ser triomfalistes i va acusar els seguidors del vot en blanc de basar la campanya en mentides.

«La Comissió Electoral afirma que ens hem dedicat a agafar mòbils a adults per a obligar-los a votar en blanc. Una postura i un relat paternalista, prepotent, que mostra el que haurem d'afrontar l'alumnat, els docents i treballadors del campus que vulguem expressar crítiques cap a la seva gestió i el seu tarannà els pròxims anys», han agregat.

Per a aquests col·lectius, amb les eleccions ha guanyat una «concepció reaccionària de la ciència que limita la política universitària a la tecnocràcia més equidistant», així com a un model d'«universitat-empresa cada vegada més elitista».

Amb tot, han conclòs que Carot «només expressa un lament; li hagués agradat enfrontar-se a un rival a la seva mesura, amb un programa burgès del seu estil, però diu que l'han obligat a enfrontar-se amb un fantasma»", en relació a la campanya pel vot en blanc.

«Efectivament, hi ha un fantasma que recorre el campus i que durant tot el seu mandat alçarà la veu en defensa dels drets i les llibertats educatives i polítiques de l'alumnat i els treballadors del campus i, contra l'ús de la UIB al servei del capital, els seus negocis i les seves guerres», han resolt.