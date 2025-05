Bernat Xamena farà quatre triatlons a les quatre illes a benefici de la lluita contra l'ELA i l'Alzheimer

Bernat Xavier Xamena ha presentat aquest dimarts el projecte '4 illes, un repte solidari' a benefici de l'associació ELA Balears i de diverses associacions de familiars i amics de malalts d'Alzheimer.

La setmana vinent Xamena realitzarà quatre triatlons de llarga distància a les quatre illes, en quatre dies seguits, un repte per a recaptar fons per a aquestes associacions. En concret, el primer serà a Formentera (29 de maig), el segon a Eivissa (30 de maig), després a Menorca (31 de maig) i finalitzarà el diumenge (1 de juny) a Mallorca.

«La meva intenció era fer un repte totalment solidari, no és personal ni esportiu, solidari per a donar visibilitat i recaptar fons per a la lluita contra l'ELA a les Balears i les associacions que treballen amb familiars i malalts d'Alzheimer», ha explicat.

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha assistit a la presentació del projecte que s'ha fet al pati del Consolat de Mar. Hi han intervengut, a més a més de l’impulsor del projecte Bernat Xavier Xamena, i la presidenta de l’associació ELA Balears, Cati Rigo. Hi han assistit també representants d’associacions de familiars i amics de malalts d’Alzheimer.

La presidenta del Govern ha tancat l’acte amb unes paraules.

A més, hi ha actuat Bernat Xavier Xamena, músic de la Banda Municipal de Música de Palma, acompanyat del guitarrista Guillem Fullana.