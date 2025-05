Sopar col·loqui sobre 'El cens, eina d'alliberament nacional'

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) organitza l’activitat 'Converses amb...' com una de les activitat més importants per a «entrar en contacte amb tots els nostres associats i simpatitzants i com no també per informar-nos i formar-nos entorn al nostre objectiu principal de sobirania i independència».

Així, el divendres 30 de maig, faran un esdeveniment al restaurant Sa Creu (Petra) que inclourà sopar i una xerrada sobre la via estoniana per a assolir l'alliberament nacional. «Una via que, a diferència de la via quebequesa o escocesa, és una via d'èxit», assenyalen. «Davant una situació de substitució demogràfica semblant a la que patim als Països Catalans, Estònia va començar pel principi, per decidir quins són els membres del seu Poble i només aquests van escollir les institucions (un Parlament i un Govern) que van esdevenir els fonaments de l'actual estat estonià. Tots els estats del món destrien els seus ciutadans i el criteri que fan servir els països europeus és el de filiació, ja que la cultura és un acte de transmissió generacional. Aquest és el criteri que empra el cens del poble català», expliquen. Així, l'ASM remarca que «fer el Cens només depèn de nosaltres i és un dels tres fonaments per al reconeixement internacional, els altres dos són un territori i un govern». I de tot això, en parlaran amb Albert Martí, enginyer de telecomunicació, cofundador de Patrimoni Català, associació que impulsa el Cens; i Biel Porcel, titellaire i Fedatari del Cens a Palma. Les inscripcions ja es troben habilitades aquí: forms.gle/vGZS5tZJ4dXwZLB18 L’accés a la sala del restaurant Sa Creu on se celebrarà l’acte s’obrirà a les 19 hores. «Pregam que arribeu amb l'antel·lació suficient per a pagar el sopar i possibilitar que comenci l'acte puntualment a les 20 hores», han apuntat.