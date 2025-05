1.765 metges de les Balears han signat nou estatut marc que prepara el Ministeri de Sanitat espanyol

Un total de 1.765 metges de les Balears han signat contra l'esborrany d'un nou estatut marc que prepara el Ministeri de Sanitat espanyol i que representen més del 50 per cent dels professionals de la sanitat pública de l'arxipèlag.

Aquestes signatures formen part de les més de 40.000 signatures presentades aquest dilluns davant el Ministeri per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) i el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), en un acte simbòlic celebrat a Madrid.

Segons ha informat el CESM en un comunicat, prop de mig centenar de representants autonòmics, vestits amb bates blanques, han lliurat les caixes amb les rúbriques en mà.

L'elevat nivell de participació a les Balears, ha celebrat el sindicat, reflecteix el profund malestar entre els professionals sanitaris de les Illes, que consideren que la proposta ministerial no atén les especificitats del seu treball i suposa un retrocés en les seves condicions laborals.

«Això no va només de millores, va de respecte a una professió que sosté el sistema sanitari a costa d'un alt nivell de sacrifici», ha apuntat Lázaro.

A més de les signatures recollides en centres de salut i hospitals, la campanya estatal ha sumat més de 9.300 suports a través d'una plataforma digital.

El lliurament de signatures ha coincidit amb la tercera reunió entre el Comitè de Vaga i el Ministeri de Sanitat, que ha fixat una nova cita per a dimecres que ve 21 de maig, en la qual s'espera la presentació d'un nou esborrany «amb millores substancials» respecte a l'anterior, ha subratllat l'organització sindical.

Des de Simebal han insistit que no cerquen un privilegi sinó un reconeixement normatiu que reflecteixi la complexitat de la tasca mèdica, en termes de formació, responsabilitat i càrrega assistencial. Així mateix, han afegit que la vaga convocada per al 23 de maig seguirà en peu si no s'aconsegueix un acord satisfactori.