Vidal es reuneix a Barcelona amb els membres catalanoparlants del Consell d'Administració de RTVE per reclamar l'arribada a les Balears del nou canal en català

El diputat de Sumar Més al Congrés Vicenç Vidal s'ha reunit aquest dilluns al centre de producció de RTVE a Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, amb Sergi Sol i Marta Ribas, membres del Consell d'Administració de RTVE, proposats per ERC i Catalunya en Comú respectivament, així com amb Esteve Crespo, director de RTVE a Catalunya, per estudiar fórmules de suport a la reclamació que el nou canal de RTVE en català pugui arribar a les Illes Balears. Vidal ha explicat que Miquel Calçada, representant al Consell d'Administració com a quota de Junts, no ha pogut finalment ser-hi però que li ha manifestat «tota la seva complicitat en la reivindicació».

Vidal ha defensat que el nou canal en llengua catalana de RTVE ha d'arribar a les Illes Balears «perquè és un dret de la ciutadania i perquè calen més mitjans en català» aixi com «per eficiència - un mitjà públic no pot prescindir d'un milió de possibles televidents» i perquè «serà bo econòmicament per a les productores audiovisuals de les Illes Balears». El diputat ecosobiranista ha fet una crida al govern de Marga Prohens i al Govern espanyol a que davant «l'absència de problemes tècnics per a una correcta recepció a les Illes Balears compleixin la seva paraula i no posin impediments a l'arribada del nou canal de RTVE en català a les Balears.»