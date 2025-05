Els treballadors de les Balears han patit més de 4.500 accidents laborals fins al març

Les Illes Balears han comptabilitzat un total de 4.522 accidents laborals els tres primers mesos de l'any, això són 135 més que en el mateix període del 2024.

Aquestes són algunes de les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social al balanç dels accidents laborals el primer trimestre del 2025.

D'aquests més de 4.500 accidents, 3.944 es varen produir durant el desenvolupament de la jornada laboral i 578 'in itinere' -en els desplaçaments al lloc de treball-. La gran majoria varen ser de caràcter lleu -el 99,36%- però hi varen haver 27 greus i dos mortals. Les xifres del 2024 són força similars quant a la gravetat -29- però no es varen registrar accidents mortals.

Els assalariats són el grup de treballadors que més varen patir accidents laborals amb 4.347, davant dels 175 dels treballadors per compte propi.

El sector de l'arxipèlag en què hi va haver més accidents els tres primers mesos de l'any va ser la construcció amb 1.081 incidents, seguit del comerç i la reparació de vehicles amb 519 i l'hostaleria amb 517.

La incidència d'accidents laborals a les Balears ha arribat als 265 per cada 100.000 afiliats el 2025, davant els 262,7 de l'any passat. Aquesta incidència entre els assalariats escala fins als 317,9, mentre que als treballadors per compte propi és de 54,8. D'aquesta manera, les Balears són la quarta autonomia amb més incidència d'accidents laborals.