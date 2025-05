El Consell lliurarà el 15 de maig el Premi Sobrassada d’Or a l’Excel·lència de Mallorca.

El Consell de Mallorca lliurarà el I Premi Sobrassada d'Or a l'Excel·lència de Mallorca en un esdeveniment que coincidirà amb el 30 aniversari de la creació de la indicació geogràfica protegida (IGP) d'aquest producte emblemàtic de la cultura i la gastronomia de l'illa. L'acte institucional se celebrarà el pròxim 15 de maig a Can Tàpera i és «un clar reflex de l'aposta de la institució insular per aquest producte autòcton».

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, en col·laboració amb la IGP Sobrassada de Mallorca, celebrarà la primera edició dels premis Sobrassada d’Or a l’Excel·lència de Mallorca amb l'objectiu de valorar «aquelles persones o entitats que, amb el seu treball o vida, transmeten l'essència de Mallorca: la passió per les arrels, la tradició, l'amor per la terra, la dedicació i la qualitat en relació amb el producte típic de Mallorca».

El president del Consell, Llorenç Galmés, lliurarà el premi en aquest esdeveniment, que reunirà productors, elaboradors i representants d'entitats del sector primari relacionats amb la sobrassada i amb el seu compromís amb la qualitat. Per part seva, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha valorat «l'important treball fet per la IGP Sobrassada de Mallorca, amb respecte a la tradició i a la qualitat, tant d'aquesta matèria primera com dels processos d'elaboració. Tant és així, que podem enarborar amb orgull la sobrassada com a producte emblemàtic de la cultura gastronòmica mallorquina».

30 anys de «compromís amb la qualitat»

En aquest esdeveniment també se celebra que la sobrassada de Mallorca compta amb el segell IGP des de fa 30 anys. Gràcies a aquest segell de qualitat, la sobrassada està identificada a la Unió Europea com a producte agrícola i alimentari amb característiques i reputació pròpies i disposa de la protecció legal necessària «davant possibles imitacions i usos indeguts, ja sigui dins de la UE com en tercers països».