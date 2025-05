Presenten les sis estacions de Bicipalma que, per primera vegada, arriben a la UIB

El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, acompanyat del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, ha presentat aquest divendres, en l'Estació Metre de la UIB, les sis estacions de BiciPalma que, per primera vegada, arriben al campus perquè els estudiants puguin traslladar-se des del centre de Ciutat fins a la Universitat amb bicicleta.

A la presentació també han assistit el tinent de batle de Mobilitat, Toni Deudero; el director general de Mobilitat, Antonio Román, i la gerent de la SMAP, Lydia Pérez, així com els vicerectors de la UIB, Carles Mulet i Adrià Muntaner, i directors i degans de diverses facultats de la UIB.

Durant l'acte, el primer regidor de Cort ha posat en valor la inauguració del servei de BiciPalma en la UIB, marcant «un abans i un després en l'acostament de la universitat a Palma». «És un pas més dins d'aquest model de ciutat que tenim, pensant en aquells factors que ajuden a cohesionar social i territorialment els diferents barris, en aquest cas el campus universitari», ha incidit el batle.

En aquesta línia, ha recordat altres projectes que permeten «acostar l'educació i la investigació a la ciutat, com el districte d'innovació en Nou Llevant, que tindrà estacions de BiciPalma», i altres mesures que permeten potenciar la mobilitat sostenible, com l'electrificació de la flota de l'EMT o la posada en marxa d'una nova fase de BiciPalma, que connectarà el litoral de Platja de Palma amb el Passeig Marítim.

«L'Ajuntament ha d'estar prop de tota la ciutat i de tots els barris, en aquest cas l'universitari. És important acostar la universitat a la ciutat i que la ciutat s'acosti a la universitat», ha finalitzat Martínez Llabrés.

Aquestes noves estacions de Bicipalma connecten els edificis de la UIB entre si. A més, el servei quedarà unit al centre de Ciutat aprofitant el carril bici que discorre per la carretera de Valldemossa.

Amb aquesta actuació es dona resposta a una demanda dels estudiants, de la mateixa Universitat, a través de la Vicerrectorat del Campus i Universitat Saludable, i de l'Ajuntament, orientada a incentivar l'ús de la bicicleta en la UIB.

Així mateix, es potencia una alternativa de mobilitat ecològica i sostenible en un trajecte que diàriament realitzen milers d'universitaris i treballadors que, fins a la data, havia de fer-se obligatòriament mitjançant transport públic o vehicle privat.

Tercera fase de Bicipalma

Bicipalma arriba a la UIB amb nou estacions de bicicletes, de les quals sis estan situades dins del Campus de la Universitat i les altres tres restants se situaran al llarg de la carretera de Valldemossa i la barriada de Son Sardina.

Les noves estacions, en les quals podran aparcar unes 84 bicicletes, estaran situades en les estacions UIB Metre (16 bicicletes); Anselm Turmeda (10 bicicletes); Guillem Cifre de Colonya- Gaspar Jovellanos (16 bicicletes); Són Lledó (16 bicicletes), Instal·lacions Esportives (16 bicicletes) i edifici Arxiduc Lluis Salvador (8-10 bicicletes).

L'ampliació de Bicipalma a la UIB forma part de la Fase III del servei, que enguany ha incorporat 16 estacions i 150 noves bicicletes, totes elles elèctriques. Amb aquestes noves 150 bicicletes, Bicipalma disposa en l'actualitat d'una flota de 1.080 bicicletes, de les quals 430 són elèctriques (més del 40 per cent del total).

Després d'aquesta Fase III, Bicipalma ja ha projectat la Fase IV que s'iniciarà en 2026 i que comptarà amb 18 estacions addicionals i 170 noves bicicletes elèctriques. Les estacions s'instal·laran al llarg del litoral de Platja de Palma (13 estacions) i el Passeig Marítim (5 estacions). En concret, Bicipalma ocuparà la pràctica totalitat de Platja de Palma amb estacions situades a Son Caiós, Ca Pastilla, Tramuntana, Ses Fontanelles, La Ribera, Tebes, Samil, Són Rigo, Els Meravelles, Llaut, carretera Militar i carrer Amilcar.

Bicipalma, a més de l'ampliació d'estacions i bicicletes, ha implementat una sèrie de mesures orientades a millorar el servei i facilitar el seu ús entre els ciutadans. Entre elles es troben que aquest servei pugui ser utilitzat per tots els residents de Mallorca a partir dels 16 anys i no exclusivament pels empadronats a Palma, la reserva de bicicleta que permet assegurar la disponibilitat de bicicletes abans d'arribar a una estació, i la introducció del sistema overflow, pel qual els usuaris poden retornar les bicicletes en les estacions que no disposin d'ancoratges lliures.