El Govern eleva a nivell 1 el PLATERBAL

El Servei d’Emergències de les Illes Balears ha activat el nivell 1 del Pla Territorial de Protecció Civil de les Illes Balears (PLATERBAL) arran dels problemes intermitents en els sistemes de telecomunicacions provocats per la saturació de la xarxa, conseqüència de la fallida elèctrica registrada al Continent. Aquesta incidència afecta principalment la xarxa de telefonia mòbil i genera una situació d’inestabilitat en les comunicacions.

Davant aquesta situació, Emergències i la Conselleria d’Interior fan una crida a la ciutadania perquè prioritzi les connexions per cable o per xarxes wifi i utilitzi el telèfon d’emergències 112 exclusivament per comunicar incidències de caràcter urgent.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, ha presidit la reunió tècnica de coordinació i seguiment de l’episodi, durant la qual s’ha acordat elevar el nivell de resposta i convocar el Comitè Tècnic Assessor. A la trobada també hi han assistit la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas; el director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz, així com altres responsables tècnics del departament.