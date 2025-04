El Govern expressa el seu condol per la mort del Papa i imposa tres dies de dol

La presidenta del Govern, Marga Prohens, i la resta de membres del Consell de Govern han expressat el seu condol per la defunció del Papa Francesc aquest dilluns als 88 anys. L'Executiu ha declarat tres dies de dol oficial en l'àmbit de la comunitat autònoma.

En una nota de premsa, des de l'Executiu han traslladat el seu condol a tota la comunitat catòlica, així com a la Santa Seu, i han destacat que el pontificat del Papa Francesc ha deixat una petjada profunda a tot el món pel seu lideratge humil, per la seva aposta per una Església pròxima i per un missatge centrat en la justícia social i la defensa dels més vulnerables.

Mitjançant decret de la presidenta del Govern, el dol oficial s'estendrà des de les 14.00 hores d'aquest dilluns fins a les 14.00 hores del dijous, 24 d'abril.

Aquesta declaració, que es publicarà demà en un butlletí oficial extraordinari, estableix que les banderes onegin a mig pal en tots els edificis de les administracions públiques de les Illes.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expressat també el seu condol per la defunció del Papa. En un missatge en la xarxa social X, Galmés ha recordat l'audiència al Vaticà amb motiu de la commemoració del 450 aniversari de la mort de santa Catalina Tomàs.

En aquesta trobada, ha destacat, va conversar amb el Papa, qui «va escoltar amb gran interès la nostra història i la importància que té la santa per a Mallorca, des de la seva característica proximitat».

Del seu costat, el batle de Palma, Jaime Martínez, ha lamentat la mort del Papa. «Acomiadam amb profund pesar al Papa Francesc, un líder espiritual que va inspirar al món amb la seva humilitat i compromís amb els més necessitats», ha subratllat en un missatge en xarxes socials.

Igualment, ha posat en valor el seu «llegat de proximitat i senzillesa» que, ha agregat, «romandrà sempre en la nostra memòria».