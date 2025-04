El PSOE Palma acusa el batle, Jaime Martínez, de «menysprear el català»

El PSOE Palma ha acusat el batle, Jaime Martínez, de «continuar menyspreant el català» en les noves convocatòries públiques de l'EMT Palma i de Emaya, en les quals el català és un mèrit i no un requisit.

Aquest dilluns, la formació socialista ha criticat aquesta decisió que es va posar en marxa l'any passat a l'EMT i que, asseguren, s'ha estès a la resta d'empreses municipals.

Per al portaveu del PSOE Palma, Xisco Ducrós, la decisió «demostra el poc interès que té el Partit Popular en la defensa del català en l'àmbit públic».

«Fins ara el català era un requisit a tots els nivells i ara, de sobte, ha desaparegut, sembla que tenir uns coneixements, en molts casos mínims, de la llengua cooficial de la comunitat no és important, com no ho és que la ciutadania pugui ser atesa també en català», ha criticat, retraient al batle que el coneixement de la llengua pròpia de les Balears «no estigui en la seva agenda».

Segons els socialistes, l'EMT ha aprovat tres borses de feina on el català torna a ser un mèrit que atorga, com a màxim, deu punts dels 100 de mèrits possibles. La novetat és que s'equipara el català a altres llengües oficials de la Unió Europea, que també poden sumar com a màxim deu punts.

Es tracta de les bosses per a a un màxim de 20 places d'oficial tècnic de carrosseria o taller especialitzat en xapa i pintura, tècnic de departament administratiu per a Recursos Humans i tècnic especialista per a Recursos Humans.

Igualment, han criticat que «no s'ha tengut en compte» que l'EMT s'ha adherit a una campanya de l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans per a incentivar la presència de dones en el sector, ja que en la bossa de tècnic de carrosseria no hi ha reserva per a dones.

D'altra banda, Emaya ha convocat dues places, una de tècnic de mobilitat i una altra de cap de secció de l'àrea de Cicle de l'Aigua i Transformació digital, on el català és un mèrit i suma un màxim de 30 punts.

El PSOE ha lamentat el «canvi de model» que està aplicant el batle en les empreses municipals. Segons han assenyalat, Emaya va posar en marxa quatre convocatòries on el català va passar a ser mèrit i l'SMAP, vuit convocatòries de borses de treball de diferents perfils on no es demana el català com a requisit, com ho era fins a agost de l'any passat.

Sobre aquesta qüestió, han criticat que de les vuit convocatòries en tres el català no apareix ni com a mèrit ni com a requisit; en quatre, passa a ser mèrit i, en una altra, només serveix per a desempatar en el cas que sigui necessari.

Per la seva banda, l'Empresa Funerària de Palma (EFP) té actives dues convocatòries on el català, han subratllat els socialistes, passa també a ser un mèrit.