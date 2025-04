Sebastià Taltavull: «La despesa en armament es podria dedicar a acabar amb la fam al Món»

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha reivindicat aquest diumenge, amb motiu de la celebració de la missa de Pasqua, a la Catedral, la «cultura de la vida i de la pau».

Taltavull s'ha pronunciat així durant la seva homilia, en la qual ha defensat que «la pau» és la paraula que millor expressa el desig d'una societat que està assedegada, sobretot, quan la veu tan en perill, «quan els governs decideixen augmentar en milers de milions d'euros la inversió en armament, quan aquesta despesa o una part important, podria servir per a ajudar els milions de pobres a sortir de la seva pobresa, pobres sense treball, sense habitatge i sense allò més mínim per a viure amb dignitat o, si es mira a escala mundial, ajudar a fer desaparèixer la fam en el món», ha afegit.

En aquest sentit, el Bisbe ha posat en valor la figura de Jesús, qui «amb la llum de la seva resurrecció vol il·luminar el camí per a la vida, també aquestes zones fosques que no deixen viure amb dignitat i condemnen a molts éssers humans a morir de manera injusta». «La centralitat de la resurrecció del Senyor ens fa veure que la fe que professam es viu en el cor de la vida i no sols en les situacions límit, malgrat que en aquests moments existeixi la urgència d'una actuació d'ajuda immediata», ha subratllat.

Així mateix, Taltavull ha recordat que «la pau és inseparable del sacrifici de Crist», ja que «Jesús crucificat ha anul·lat la divisió, ha instaurat la pau i la reconciliació» així com «ha donat als homes la salvació que ve de la resurrecció». "Guanya la vida, no la mort! Per això, la festa de Pasqua és un crit a favor de la vida i la cultura de la vida», ha posat l'accent.

Els apòstols són testimonis d'això: «Ho van matar penjant-ho en un patíbul [...], Déu ho va ressuscitar el tercer dia». Ara és el torn dels fidels d'anunciar-lo amb esperança.

Per això, el Bisbe ha convidat a «acostar-se a Jesús, al misteri de la seva resurrecció» i extreure «de la llum que aporta la fe motius i raons per a reforçar l'esperança, virtut que especialment enguany l'Església amb l'Any Jubilar demana reforçar».

Així, Taltavull ha recordat que en el Diumenge de Pasqua es convida a mirar cap a la llum i no quedar-se en la foscor. Així, ha apuntat, com els vitralls d'una catedral es veuen millor des de dins, la fe permet veure la realitat il·luminada des del cor, des de Déu. «Qui creu, ho veu», ha dit, perquè la fe és una nova manera de mirar. Jesús va dir: «Jo soc la llum del món» i va dir també: «vosaltres sou la llum del món». Això fa als fidels responsables de portar llum i esperança al món, ha afirmat el Bisbe.

A més, ha evocat les paraules de Sant Joan XXIII, qui afirmava que «tot creient és cridat a ser [...] una espurna de llum, un centre d'amor». Aquesta llum ha de traduir-se en opinió del Bisbe en pau interior i en acció per a la justícia social.

La fe en el Ressuscitat exigeix d'aquesta manera acció i planteja preguntes: «Vivim com els primers deixebles?», «Tenim la força de les dones que varen anunciar la vida?», «Què feim per alimentar una cultura de la pau?». És temps de renovar l'esperança i caminar cap a la vida, ha conclòs Sebastià Taltavull.