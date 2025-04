Aproven tres borses de feina a l'EMT Palma amb l’exigència del B2 de castellà i l’exclusió del català

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma ha aprovat aquest dimecres tres borses de treball de tècnic especialista i administratiu de recursos humans i de tècnics de taller amb l’exigència del B2 de castellà i l’exclusió del català. «Aquest és el ‘bilingüisme cordial’ de Marga Prohens», critica l'Obra Cultural Balear (OCB).

L'Ajuntament de Palma persisteix així en l’arraconament progressiu de la nostra llengua i en l’erosió dels drets lingüístics dels ciutadans que lliurement en volen fer ús. L'OCB acusa l’equip de govern municipal d’eliminar la capacitació lingüística dels treballadors de les empreses públiques municipals vinculades a l’Àrea de Mobilitat, dirigida pel regidor Antonio Deudero, de manera sistemàtica.

«Excloure els coneixements de català i situar-los, com a mèrit, al mateix nivell o fins i tot inferior als coneixements d’anglès o d’altres llengües no oficials, resulta humiliant per als ciutadans de Palma. Si els treballadors de les empreses públiques municipals desconeixen el català, 'llengua pròpia de la ciutat de Palma', segons la Llei de capitalitat de Palma i el seu Reglament de normalització lingüística, el dret d’opció lingüística dels ciutadans esdevé paper banyat», assenyala l'entitat.

A més, l'OCB apunta que el PP Balears incompleix, fins i tot, en frau conscient als seus electors, l’acord a què va arribar amb l’extrema dreta antimallorquina: «Garantizaremos el derecho de los ciudadanos a que tengan [sic] la información, atención y respuesta en la lengua en la que se dirijan a la administración» (punt 3 de l’Acuerdo programático de 7 de setembre de 2023). «És evident que les mesures preses són incompatibles amb el compliment d’aquest acord en relació amb la nostra llengua», conclou l'OCB.