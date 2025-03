El PSOE Palma denuncia que el batle de la ciutat ha deixat de considerar el català com a requisit a les noves convocatòries de selecció de nou personal de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) i de l’Empresa Funerària Municipal (EFM). Una decisió que es va posar en marxa l’any passat a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) i que ara s’ha estès a les altres dues empreses municipals.

Per al portaveu del grup municipal del PSOE, Xisco Ducrós, aquesta decisió «demostra el poc interès que té el Partit Popular en la defensa del català dins l’àmbit públic». «Fins ara, el català era un requisit i, ara, de sobte, ha desaparegut, sembla que tenir uns coneixements, en molts casos de mínims, de la llengua cooficial de la comunitat, no és important».

Així, la SMAP té en aquests moments en marxa vuit convocatòries de borses de treball de diferents perfils on no es demana el català com a requisit, com sí es feia fins l’agost de 2024. De les vuit, a tres d'elles el català no apareix ni com a mèrit ni com a requisit; a quatre, passa a ser un mèrit, i en una altra, només serveix per a desempatar en cas que hi hagi un empat entre els aspirants juntament amb d’altres criteris. Per la seva part, l’EFM té actives dues convocatòries on el català passa de ser un requisit, com fins ara, a un mèrit.

Aquests canvis se sumen als que va introduir l’EMT l’any passat, amb un concurs de mèrits per a la contractació de 150 xofers on el català es va eliminar com a requisit i va passar a ser un mèrit. Ara, ha tret dues noves places de tècnics amb el mateix sistema.

Per a Ducrós, «es demostra que el batle i el Partit Popular estan retallant els drets de la ciutadania a ser atesos en català». La majoria de les places que ara es treuen sense el català com a requisit demanaven un nivell A2, dels més baixos. «No s’entén el canvi, només es pot prendre com a un atac a la nostra llengua», remarca Ducrós.

Per al portaveu adjunt, Xisco Dalmau, «l’obsessió malaltissa contra el català, contra la llengua pròpia, contra la nostra identitat es constata una vegada més, amb una nova agressió a la ciutadania, que defensa i protegeix un patrimoni que no hauria de ser objecte de confrontació política». «El PP continua el camí cap a la radicalització del seu discurs cada vegada més ultradretà i totalitarista. La ciutadania de Palma torna quedar indefensa», ha assenyalat Dalmau.