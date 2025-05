Ossifar torna a l'escenari en un únic concert a Inca

Ossifar, la mítica banda de rock oferirà aquest estiu un únic concert sota el títol 'Ten Recuerdas', marcant el seu retorn als escenaris després de diversos anys d'inactivitat.

L'esdeveniment, que tendrà lloc el 19 de juliol al pati de la Caserna General Luque, a Inca, ha estat una iniciativa de l'Ajuntament, Manangelment Musical i Produccions Blau.

L'actuació suposa un retrobament temporal de la banda, que ha estat considerada una de les més representatives del panorama musical mallorquí de les darreres dècades.

El concert ha estat anunciat com «un esdeveniment irrepetible, dirigit als seguidors que han mantengut viva la memòria del grup». La cita forma part de la programació cultural d'Inca, que en els darrers anys ha apostat per activitats musicals de diversos formats per a dinamitzar l'oferta cultural de la ciutat.