Aquests són els guardonats als Premis, Honors i Distincions

El Consell de Mallorca ha anunciat quines persones i entitats seran reconegudes amb els màxims guardons de la institució: els Premis, Honors i Distincions. D’aquesta manera, el Consell vol reconèixer públicament la trajectòria, el compromís i la contribució d’aquells que treballen i han treballat a favor del benestar, la cultura, el progrés o la identitat de Mallorca.

Amb la voluntat de fer els premis «més accessibles» a tots els mallorquins, la institució insular va obrir el mes passat un procés participatiu perquè la ciutadania, les entitats i els ajuntaments poguessin presentar candidatures i propostes.

Així mateix, s’ha convocat la Junta de Portaveus, amb la representació dels diferents grups polítics, amb l’objectiu de garantir el consens en totes les propostes. Ara, les candidatures seran elevades al Ple ordinari del 8 de maig per a ratificar-les.

En concret, els Premis, Honors i Distincions inclouen els reconeixements següents: la Medalla d’Honor i de Gratitud de l’Illa de Mallorca, Fill Predilecte i Fill Adoptiu de l’Illa de Mallorca i els Premis Jaume II a aquelles persones que durant el 2024 han actuat de manera destacada per promoure els símbols, els referents històrics o el nom de Mallorca.

El conseller de Presidència, Antoni Fuster, ha destacat que aquests guardons «volen agrair la tasca d’aquells que, des de diferents àmbits, han fet de Mallorca una terra més viva i diversa, amb la seva dedicació, el seu talent i la seva vocació de servei a la comunitat. És un homenatge a qui ha duit el nom de Mallorca ben amunt i continua contribuint al progrés col·lectiu de l’illa».

Medalla d’Honor i de Gratitud de l’Illa de Mallorca

Dr. Joan Carulla – Amb motiu de la seva jubilació, pel seu paper clau en l’expansió i la millora dels serveis sociosanitaris a Mallorca com a director gerent dels hospitals de Sant Joan de Déu a Palma i Inca. Amb una trajectòria marcada per la gestió eficient i el compromís amb les persones, ha contribuït decisivament a modernitzar l’atenció sanària de proximitat.

Germanetes dels Pobres – Per la seva tasca de suport a gent gran en situació de vulnerabilitat. Des de fa dècades, la congregació representa un model de solidaritat, empatia i servei desinteressat, i ofereix acollida, cures i dignitat a moltes persones grans sense recursos a Mallorca.

Garden Hotels – Per la seva aposta pionera per la sostenibilitat i l’economia circular en el turisme, com per exemple amb el seu projecte de plàstic zero. Empresa familiar mallorquina amb presència internacional, ha consolidat un model hoteler responsable, compromès amb el territori i els productes locals.

Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears (AAFIB) – Per la seva feina exemplar en la preservació del patrimoni ferroviari de les Illes Balears des del 1989. Durant 35 anys, han restaurat material històric, han organitzat activitats educatives i han promogut el coneixement d’un sector clau.

Dones marjaleres de sa Pobla – Per la seva contribució històrica a l’economia i la societat del municipi. Aquestes dones han estat protagonistes invisibles del desenvolupament agrícola i han sabut combinar el treball al camp amb la cura de la llar i la família. Són un símbol de resistència i d’esforç popular.

Francesc Pomar (1942-2025) – Fundador de Pastisseries Pomar, per la seva trajectòria exemplar com a pastisser i emprenedor. Va saber unir tradició, innovació i identitat mallorquina en una empresa que avui continua sent un referent en la gastronomia de qualitat. És també un homenatge al comerç local i a la passió pel producte artesanal.

Toni Frontera – Per la seva destacada trajectòria en el món del trot a Mallorca. Ha aconseguit set victòries al Gran Premi Nacional, rècord històric en aquest esport. És un referent del sector i de l’esport popular mallorquí, arrelat a la tradició i al món rural.

Joan Company Florit – Per la seva trajectòria de més de 45 anys com a fundador i director de la Coral Universitat de les Illes Balears. Ha projectat la música coral mallorquina a tot el món i ha impulsat la recerca i difusió del patrimoni musical de les illes com a director de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB. També, és el director de capella de la Catedral de Mallorca.

Pau Cladera Marroig – Per la seva destacada trajectòria com a jove compositor, pianista i director d’orquestra compromès amb la cultura de Mallorca. Amb només 18 anys, ja ha creat obres com La croada al Regne sobre el mar i Reminiscències rurals, que combinen música clàssica amb el patrimoni històric i popular de l'illa. És un exemple de talent emergent de la nostra terra.

Licors Moyà – Pel seu llegat en l’elaboració de licors tradicionals des del segle XIX a Artà. Amb productes com l’Anís Estrella d’Artà, les Herbes Moyà i el Palo Moyà, representa la continuïtat d’un ofici familiar. L’empresa ha estat gestionada per sis generacions de la família, que han sabut mantenir la qualitat artesanal i l’arrelament al territori.

Cafés Bay – Per la seva trajectòria com a empresa mallorquina dedicada a torrar i distribuir café des de 1952. Fundada com a Cafés Bahía i actualment establerta a Lloret de Vistalegre, ha sabut combinar la tradició artesanal amb la innovació. Amb el llançament de la marca Arabay, s'ha convertit en un referent en el sector del cafè d’especialitat, amb presència nacional i una aposta ferma per la sostenibilitat.

Francesc Antich (1958-2025) – Per la seva dedicació al servei públic com a president del Govern de les Illes Balears. Advocat i polític, va destacar per la capacitat de diàleg i la voluntat d’enfortir les institucions de Mallorca. A més, va ser conseller executiu de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Consell de Mallorca entre 1995 i 1999.

Jeroni Albertí i Picornell (1927-2024) – Per la seva contribució decisiva durant la transició democràtica de les Illes Balears. Va ser el primer president del Consell General Interinsular (1978–1982) i del Consell de Mallorca, i també va presidir el Parlament de les Illes Balears.

Premis Jaume II

Forn des Pla de na Tesa – Pel seu 125è aniversari com a establiment emblemàtic de forn de pa i pastisseria. Amb tres generacions de mestres artesans, representa l’essència del producte local fet amb ofici i esforç. És un punt de referència de la cultura gastronòmica de proximitat a Mallorca.

Associació Esport per a la igualtat – Per la seva tasca en la promoció de la igualtat i la inclusió social a través de l’esport. Amb el projecte 'Sabates en igualtat', facilita calçat esportiu a infants i joves en risc d’exclusió. L’entitat treballa per eliminar barreres i fomentar valors com el respecte, la convivència i l’equitat.

Jardins d’Alfàbia – Per la seva rellevància com a jardí històric de Mallorca, vinculat a la serra de Tramuntana. Amb més de 800 anys d’història, conserva elements d’arquitectura islàmica, gòtica i barroca. La gestió familiar ha permès mantenir viu aquest espai natural, cultural i turístic únic.

Grup de Rescat de Muntanya del Consell de Mallorca – Amb motiu del seu 25è aniversari, pel seu servei exemplar en operacions de rescat i emergències en zones de difícil accés. Integrat per professionals altament qualificats, és una peça clau en la seguretat dels espais naturals i en la protecció de la vida humana a l’illa.

Álex Sánchez Palomero – Per la seva trajectòria esportiva d’elit i el seu compromís amb Mallorca des del 2007, on ha desenvolupat gran part de la carrera. Ha estat doble subcampió del món i doble campió d’Europa de triatló paralímpic, campió del món d’aquatló i medalla de bronze als Jocs Paralímpics de Pequín 2008 (natació) i Tòquio 2020 (triatló). A través de la seva experiència vital i esportiva, transmet valors com la superació, l’esforç i la constància.

Associació Siloé – Pels seus 30 anys de tasca oferint acollida, atenció i acompanyament a persones amb VIH en situació de vulnerabilitat. L’entitat ha estat pionera a Mallorca en l’atenció integral i residencial, promovent la dignitat, la igualtat i la qualitat de vida d’un col·lectiu sovint oblidat.

Embat Llibres – Pel seu 50è aniversari com a llibreria de referència a Palma. Des del 1975 ha estat un espai de trobada literària, promoció de la lectura i suport a la cultura. És un motor cultural viu de l’illa.

Associació d’Amics del Castell de Sant Carles – Per la seva tasca per preservar i dinamitzar el castell com a museu militar i espai cultural. L’entitat ha convertit aquest lloc històric de Palma en un punt de trobada cívic i de divulgació de la memòria i la història.

Madò Pereta – Per la seva trajectòria com a icona de l’humor i la cultura popular mallorquina. Des de fa més de vint anys, el personatge s’ha convertit en una figura reconeguda a tota l’illa i ha duit sàtira i identitat pròpia als escenaris locals.

Fill Adoptiu de l’Illa de Mallorca

Luis Maraver – Per la seva trajectòria destacada com a artista plàstic establert a Mallorca des del 1972. Resident a Binissalem, ha desenvolupat una obra singular marcada per la matèria, el viatge i la contemplació del món. També ha col·laborat amb iniciatives solidàries com les de Llevant en Marxa, amb què s’ha vinculat art i compromís social des de Mallorca cap al món.

Fill Predilecte de l’Illa de Mallorca

Joan Llull – Fundador d’Hipotels Hotels & Resorts, per una trajectòria pionera al capdavant del desenvolupament turístic del Llevant de Mallorca. Amb 90 anys, ha estat reconegut a FITUR 2024 per una visió empresarial basada en la qualitat, l’arrelament i l’estabilitat. La seva feina ha generat ocupació i prestigi per a la nostra illa.

Lluís Alemany Pujol (1880–1960) – Per la seva contribució al desenvolupament polític, social i cultural de Mallorca. Llicenciat en Dret, fou batle de Palma (1910-1912) i impulsà projectes emblemàtics com el passeig de Sagrera. Posteriorment, com a president de la Diputació Provincial de Balears, liderà la millora d’infraestructures insulars.